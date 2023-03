Sport in Basilicata: in arrivo tanti bandi PNRR! L’annuncio

“Nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni, con il ruolo di Coordinatore in materia di Sport, abbiamo costruito le relazioni istituzionali affinché lo Sport diventi patrimonio comune e diffuso sui territori, a partire dal Sud, per ridurre anche sul fronte sportivo le disparità e i divari”.

Lo afferma in una nota l’assessore alle attività produttive e sport della regione Basilicata, Alessandro Galella, che aggiunge:

“La pratica sportiva si presta ad attivare proficue sinergie in coerenza con lo spirito e la funzione sociale che lo Sport riveste nella sua valenza ludico-ricreativa, amatoriale, educativa, nel perseguimento degli obiettivi di benessere psicofisico, migliori condizioni di salute, contrasto allo spopolamento, nuove opportunità di lavoro: lo Sport è volano di sviluppo dei territori, come sottolineato anche nel corso della recente Convention di Confidustria a Matera.

Nel ruolo di coordinatori, abbiamo messo in campo una programmazione pluriennale che integri atti, procedure e risorse – nello spirito di ottimizzare le energie e semplificare i processi – per realizzare gli obiettivi, rispettare i programmi disposti e contemporaneamente dare risposta concreta ai bisogni dei cittadini sui territori, declinando secondo le priorità relative al Mezzogiorno, enfatizzando in particolare i principi di inclusione, integrazione e coesione sociale, le specificità disponibili, le vocazioni, le eccellenze e i fabbisogni locali anche stimolando una maggiore adesione e partecipazione dei territori e dei cittadini di tutte le fasce di età.

Vogliamo promuovere i bandi e gli avvisi aperti affinché i nostri comuni, associazioni, federazioni locali, istituzioni scolastiche, enti del terzo settore e tutti i soggetti che operano nel settore sportivo siano pronti a partecipare e acquisire i finanziamenti resi disponibili.

Abbiamo rappresentato le tante criticità degli enti locali del Mezzogiorno, che spesso rendono difficile la partecipazione ai bandi: a partire dalle strette tempistiche, alle regole di cofinanziamento, ai costi di manutenzione e gestione degli impianti e delle aree attrezzate.

Nell’immediato, grazie alle relazioni con il Ministro Sport e Giovani, si sono rese disponibili risorse con una linea dedicata nell’ambito del PNRR alle Regioni del Sud.

La Società Sport e Salute è incaricata del supporto agli enti destinatari di tali risorse, sul modello di altri avvisi e bandi aperti: Sport Sociale, Sport di tutti (linea Quartieri, Parchi, Carceri, Inclusione).

Siamo chiamati pertanto ad essere proattivi, affinché si sappiano cogliere tali opportunità e da qui innescare nuovi modelli di partecipazione e di sviluppo”.

In occasione della conferenza stampa dedicata, Lunedì 13 Marzo ore 11:30 presso la Sala B del Consiglio regionale di Basilicata, saranno presentati i bandi in questione.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)