SP 1 Appia: proseguono i lavori appaltati dalla Provincia di Matera sul tratto Grassano-Grottole

Proseguono senza sosta i lavori appaltati dalla Provincia di Matera sul tratto che collega Grassano a Grottole, sulla SP 1 Appia.

L’intervento, finanziato con circa 400mila euro rivenienti dall’FSC 2014-20 – Patto per la Basilicata, consiste nella realizzazione di una palificazione e nel ripristino di gabbionate esistenti.

Il tutto consentirà di consolidare il versante di un tratto dell’arteria, interessato da uno smottamento.

“I lavori in questione – ha dichiarato il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese – rappresentano l’ennesimo obiettivo centrato dall’Ente che presiedo, grazie al quale siamo intervenuti su un tratto in frana per poterlo non solo consolidare ma anche rendere più resistente al flusso delle acque.

Come sempre è stato fondamentale l’apporto dell’ufficio tecnico della Provincia, che ringrazio, così come esprimo gratitudine al consigliere provinciale delegato per la viabilità nella collina materana, Francesco Mancini, e al sindaco di Grassano, Filippo Luberto, per la preziosa collaborazione”.