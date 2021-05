Sindaco Bennardi: “A rischio l’eredità della Fondazione Matera-Basilicata 2019”! Ecco cosa sta succedendo

“La Fondazione Matera-Basilicata 2019 vive ormai da tempo una situazione di stallo e di incertezza, tali da non consentire di svolgere appieno le proprie funzioni.

Senza il presidente e senza il direttore generale (ruolo attribuito ad interim da quasi un anno) e un avviso pubblico scaduto da mesi, la Fondazione è impossibilitata ad intraprendere iniziative e svolgere attività, mentre servirebbero azioni urgenti per rilanciarne l’impegno”.

Il Sindaco, Domenico Bennardi, auspicando la designazione in tempi brevi della nuova governance, evidenzia che

“il Comune di Matera non ha mai fatto mancare la disponibilità alla collaborazione e alla ricerca di soluzioni che consentano di portare la Fondazione fuori dal guado, di essere finalmente operativa e capitalizzare il lungo e importante percorso di Capitale europea della cultura.

L’eredità di Matera 2019 non può restare prigioniera della mancata nomina della sua governance; il processo innescato due anni fa non può rischiare di arrestarsi. Ne va del futuro di Matera e della Basilicata.

L’Amministrazione comunale auspica che l’orizzonte della Fondazione Matera-Basilicata 2019 non scompaia prima del 31 dicembre 2022, così come è previsto dallo statuto, e che si giunga quanto prima alla nomina di un direttore generale di elevato profilo.

Il nostro territorio e la nostra comunità hanno investito sulla cultura quale strumento per sperimentare nuovi modelli di sviluppo, e Matera, in ogni caso, continuerà a farlo anche attraverso strumenti operativi per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale cittadino.

Matera intende proseguire a proiettare nel futuro quello che il 2019 ha significato per l’Europa, portando avanti la propria autenticità.

È una eredità feconda, che non può cadere nell’oblio”.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)