Sicurezza, a Policoro incontro del Sindaco con il Presidente della Provincia Mancini

Questa mattina, presso la Casa Comunale, il Sindaco Enrico Bianco ha ricevuto la gradita visita Istituzionale del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini.

L’incontro, oltre a rappresentare l’occasione per instaurare un proficuo clima di collaborazione tra gli Enti, è stato incentrato sul tema della sicurezza del territorio con il primo cittadino policorese che ha chiesto lumi riguardo l’andamento del progetto di videosorveglianza avviato in tutta la Provincia.

Il progetto, che prevede l’installazione di ben 23 telecamere solo per la città di Policoro (40 il totale nel territorio), si concentrerà prevalentemente sul controllo delle strade e delle zone extraurbane, oggetto purtroppo nelle ultime settimane di alcuni episodi di furti nelle abitazioni.

Sia il Sindaco Bianco, accompagnato dalla Giunta e diversi consiglieri di maggioranza, sia il Presidente Mancini hanno evidenziato quanto sia importante fare presto con l’installazione di tali elementi di controllo che possano contribuire a far tornare il sereno nella comunità jonica.

Il Presidente Mancini ha rassicurato l’intera Amministrazione che il tema sicurezza è un’assoluta priorità per la Provincia e proprio per questo, nelle prossime ore, avverrà un incontro con il Prefetto di Matera per risolvere e superare l’installazione di telecamere sulla strada statale Jonica, di competenza Anas.

Con l’occasione, l’Amministrazione comunale, alla presenza della Comandante della Polizia Locale Rosa Siletti e del Segretario comunale Grazia Uricchio, ha chiesto al Presidente Mancini di valutare un’azione della Provincia sulla strada di Via Lido.

Mancini ha colto l’occasione dell’incontro di Policoro per ribadire che sarà data pari dignità a tutti i progetti che riguarderanno le tre Riserve naturalistiche, tra cui quella importante di Policoro.

Il Sindaco Bianco chiederà ai consiglieri provinciali Giuseppe Maiuri, Valentina Celsi e Carlo Stigliano, oltre ai progetti già al vaglio dei tre come l’illuminazione di via Mascagni, di portare avanti questi impegni a favore della città e di tutto il territorio.