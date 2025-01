Servizio civile nei Vigili del Fuoco a Matera! Ecco come partecipare

Nuove opportunità per svolgere il Servizio Civile Universale a Matera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, partecipando a due progetti dedicati alla protezione civile e al recupero della memoria storica.

Le rende note il Comando dei Vigli del Fuoco di Matera.

In particolare, saranno attuati i progetti “Per crescere in sicurezza”, volto alla promozione delle conoscenze fondamentali sugli specifici rischi del nostro territorio nonché i comportamenti consapevoli di autoprotezione e “Cresciamo in sicurezza con i Vigili del Fuoco”, finalizzato a coinvolgere le nostre comunità nella promozione e nella diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, dando un fattivo contributo al perseguimento dell’obiettivo di rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili.

I progetti coinvolgeranno, complessivamente, 3 giovani.

Possono partecipare al Servizio Civile Universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14,00 del 18 febbraio 2025 attraverso la piattaforma DOL-Domanda on line raggiungibile all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Per maggiori informazioni si può visitare l’indirizzo: https://www.vigilfuoco.it/servizi-ai-cittadini/servizio-civile-universale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.