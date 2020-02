Matera: la Sassi Volley al maschile continua a vincere!

Ultime news dalla Pallavolo di serie D: la Sassi Volley Academy Matera continua a vincere nel campionato maschile; stop invece in quello femminile.

Dal Sassi Volley Academy di Matera:

“Una vittoria ed una sconfitta per la Sassi Volley Academy Matera nei campionati di pallavolo di serie D.

La formazione maschile allenata da Pietro Giura Longo, già certa dei play off da prima classificata, nella nona giornata di campionato, la penultima della stagione regolare, si impone in casa sul Moliterno 3-0 (25-20, 25-21, 25-16) e tocca quota 26 punti in classifica, con ben 10 lunghezze di vantaggio sulla seconda della classe, ovvero l’ultimo avversario incontrato.

Una stagione finora condotta in maniera perfetta dai ragazzi, sempre presenti in palestra in settimana per preparare al meglio i match ed i risultati parlano chiaro: 9 vittorie su 9 incontri di campionato ed un solo punto perso per strada, 27 ovviamente i set vinti e 6 quelli persi per un quoziente pari a 4,5, 789 i punti fatti e 594 quelli subiti ed in questo caso quoziente pari a 1,33.

Numeri che fanno chiaramente ben sperare nella post season che prenderà il via tra il 7 e l’8 marzo prossimi con le gare di andata delle semifinali play off (la vittoria dei play off dà diritto a disputare, nella prossima stagione, il campionato di serie C, ad oggi assente in Basilicata e che quindi porterebbe ad emigrare nella limitrofa Puglia), mentre la stagione regolare, per il sodalizio materano, finirà Domenica 16 Febbraio alle 19:00 con la gara esterna contro il Venosa.

Continua invece ad essere altalenante nel gioco e nei risultati la formazione femminile della Sassi Volley Academy Matera agli ordini di Rosario Braia: nell’undicesima giornata le ragazze della città dei Sassi perdono nettamente in trasferta 3-0 (25-15, 25-15, 25-13) contro il Santa Maria Potenza e rimangono al quinto posto con 12 punti e 4 lunghezze di ritardo dalla PM Potenza, ultima formazione che ad oggi accederebbe ai play off ma che ha all’attivo una gara in più disputata.

Sabato prossimo alle 19:00, per la Sassi Volley Academy Matera la sfida casalinga contro il Rionero in Vulture, altra formazione a quota 16 ma con lo stesso numero di gare disputate; dopo 7 giorni e sempre alle 19:00, nuovo impegno casalingo proprio contro la PM Potenza, occasione per entrare in maniera decisa in zona play off, dovendo le potentine osservare il proprio turno di riposo nella giornata precedente.”