San Rocco a Montescaglioso: “Impossibile organizzare una festa grandiosa e ricca di eventi”. I dettagli

In un comunicato stampa i Parroci e il Comitato Feste Patronali per la programmazione della Festa Patronale 2022 di Montescaglioso (MT) fanno sapere:

“Il 19 dicembre si è tenuto l’incontro del Comitato Feste Patronali per la programmazione della Festa Patronale 2022.

La cosa più importante di cui si è discusso è stata la reale capacità di sostenere le spese della prossima festa visto e considerato che il bilancio 2021 ha dato risultati per niente incoraggianti.

Seppure è vero che, a causa delle restrizioni Covid, non si è potuta realizzare la festa in tutte le sue parti, va sottolineato come, per un monte spese di euro 16.094,98, si sono realizzati introiti per soli 12.147,43 euro determinando un passivo di 3.947,55 euro.

Presso il comitato sono stati raccolti 3.965,00 euro, il resto è da attribuirsi al contributo comunale di 5.000 euro, al contributo di qualche sponsor per un totale di 2.450,00 euro e alle offerte della cassettina del giorno 20 agosto per un totale di 478,19 euro.

Considerando le offerte pervenute al comitato, quelle che definiamo “del popolo” e quelle della cassettina, i conti sono presto fatti: ogni montese ha offerto per la festa 0,49 centesimi di euro, ogni famiglia 1,77 euro.

Con una tale partecipazione diventa difficile, se non impossibile, organizzare una festa grandiosa e ricca di eventi.

Per questo, su proposta di un membro del comitato, si è pensato di invertire l’ordine consueto di organizzazione della festa.

Mentre fino all’anno scorso si redigeva il programma con la speranza di riuscire a raccogliere quello che serviva per pagare i vari eventi, quest’anno avverrà giusto il contrario: prima si provvederà alla raccolta dei fondi e in base a quanto raccolto si redigerà il programma.

Così, a partire dal week end dell’8 gennaio, e fino all’ultimo week end di aprile, il comitato resterà aperto, sabato e domenica, dalle 18,30 alle 21,30 per raccogliere le offerte per la realizzazione della festa 2022, dando, alla fine di ogni mese, notizia alla cittadinanza di quanto raccolto fino a quel giorno.

Al termine di questa prima raccolta si potrà capire che tipo di contratto stipulare, per esempio, con la ditta delle luminarie, se e in che misura prevedere altri eventi che siano musicali o di altro genere.

A inizio giugno si provvederà a passare anche di casa in casa, senza però bussare alle porte di chi è già passato presso il comitato, e con quello che verrà raccolto in più si potrà pensare di aggiungere qualcosa al programma.

Al momento è stata confermata soltanto la banda, in virtù del contratto firmato per la festa 2020 e poi annullato a causa della pandemia.

Il concerto bandistico che sarà ospite della nostra festa sarà quello di Rutigliano per i giorni 19 e 20 agosto 2022.

Per dovere di informazione aggiungiamo che era stata avanzata, da qualche membro del comitato, la proposta di sospendere ogni programmazione fino al cessato stato di emergenza, ma ha prevalso la linea dell’ottimismo con la speranza che il desiderio di rivivere in pieno la nostra festa si possa realizzare.

Pensiamo che la modalità proposta ed approvata, risponda non solo al principio di prudenza ma anche a quello di responsabilizzazione di ogni singolo e quindi della comunità.

Proprio il tema della corresponsabilità è stato sempre al centro dell’agire di questo Comitato Feste, è, infatti, vero che dal 2018 si è deciso di dare a questa festa il carattere della inclusività, rendendola realmente la festa “di tutti”, con l’apertura del comitato a chiunque avesse avuto desiderio di dare una mano, con il coinvolgimento della Parrocchia Santa Lucia e della Comunità dei frati cappuccini, ma soprattutto attraverso la pubblicazione dei bilanci, cosa che rende tutta la cittadinanza giustamente informata e partecipe dell’uso che si è fatto dei soldi offerti per San Rocco.

La trasparenza è un dovere a cui si deve assolvere quando si gestiscono i soldi della gente!

La festa la aspettiamo tutti e tutti vogliamo che sia più bella possibile, ma l’unico modo perché ciò avvenga è che tutti diano il proprio concreto contributo.

Le cose belle non si fanno con le parole o attraverso i post sui social media ma dandosi da fare, offrendo ognuno quello che può, con spirito di amore e di passione verso il proprio paese e le proprie tradizioni, senza scadere in becere polemiche, ricordando, al contrario, che si costruisce molto di più col silenzio, col rispetto e l’educazione, e con tanta buona volontà.

San Rocco benedica ogni sforzo volto al bene della nostra comunità e all’accrescimento della fede in Gesù Cristo nostro unico Signore”.

