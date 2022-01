Coronavirus Ferrandina: oltre 60 gli attualmente positivi. Ecco i provvedimenti del Sindaco

Riceviamo e pubblichiamo una nota del Sindaco di Ferrandina (MT), Carmine Lisanti:

“Per quanto riguarda, la situazione dei contagi da Covid-19 a Ferrandina, sulla base dei dati presenti in piattaforma regionale, nella giornata odierna (alle ore 22.30) registriamo 16 nuovi positivi mentre 9 nostri concittadini sono stati dichiarati guariti.

Sul territorio comunale registriamo, quindi, complessivamente 64 positivi.

Domani mattina, come già annunciato, parte la campagna di screening dell’intera popolazione scolastica (che si concluderà il 9 gennaio) presso il laboratorio di analisi BIOLABOR.

Mercoledì 02 febbraio prossimo, in collaborazione con le ASM, abbiamo organizzato un’ulteriore campagna di vaccinazione straordinaria tramite OPEN DAY. I dettagli al seguente link https://www.comune.ferrandina.mt.it/…/Vaccinazione-OPEN….

In una fase così difficile, la buona notizia è che in Africa l’Omicron sta subendo rallentamenti importanti che fa ben sperare per il futuro.

Nel frattempo bisogna mettere in campo tutti gli strumenti possibili per contenere la diffusione del virus.

L’Amministrazione sta facendo la sua parte, mettendo in campo tutto lo sforzo possibile sia sul fronte della sorveglianza sanitaria – mediante screening di massa – che sul fronte vaccini organizzando a più riprese Open Day sul proprio territorio.

A nome mio personale e dell’intera Amministrazione esprimo vicinanza e affetto a tutti in nostri concittadini che si trovano a vivere e gestire questa difficile situazione!”.

