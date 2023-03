Riprese Imma Tataranni 3: “dopo un lungo girovagare per le vie di Matera… Voilà eccola la regina”!

Ieri Primo ciak per Imma Tataranni 3, così come annunciato dall’Ufficio cinema del Comune di Matera.

Per i fan è iniziata quindi la caccia a Vanessa Scalera, ovvero Imma Tataranni, sperando di vederla in qualche via del centro storico di Matera.

Ecco il commento di un cittadino che è riuscito a strapparle una foto:

“Dopo un lungo girovagare per le vie di Matera… Voila’ eccola la regina…”.

A tutti i fan non resta che ricordare il cronoprogramma con giorni e luoghi delle riprese della fiction “Imma Tataranni sostituto procuratore 3” a Matera:

15 marzo – via Madonna delle Virtù – Sassi di Matera

17 marzo – via Bruno Buozzi

18 marzo – via Roma, via XX Settembre e via Tommaso Stigliani

19 marzo – via Casalnuovo

22 marzo – via San Rocco – piazza San Giovanni e via Tommaso Stigliani

24 marzo – Murgecchia e Madonna delle Vergini

25 marzo – cimitero monumentale di via IV Novembre

30 e 31 marzo – piazza Vittorio Veneto, via Roma e via XX Settembre

1 aprile – via Ettore Maiorana.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)