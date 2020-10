Rimini: uomo originario del materano toglie la vita alla moglie

Si apprende su RiminiNotizie dell’omicidio di una donna ad opera di un 69enne della provincia di Matera:

“Riporta la Polizia di Rimini in un comunicato ufficiale:

Verso le ore 03:50 di oggi, 26 Ottobre, al 112, è arrivata la chiamata di uomo che riferiva di trovarsi in via Destra del Porto, di aver ucciso la moglie e di volersi costituire.

L’operatore, interloquendo con il soggetto e capita la gravità della situazione, ha inviato una delle Volanti sul luogo dove si trovava l’uomo.

Giunti in via Destra del Porto i poliziotti hanno trovato e identificato l’uomo per L. G., 69enne della provincia di Matera, che ha subito confermato la confessione resa al poliziotto che aveva ricevuto la chiamata in sala operativa, riferendo di aver ucciso la moglie M. V., 61enne ucraina, residente e convivente con lui in via Pola.

I poliziotti si sono allora diretti insieme L.G. all’appartamento sito in via Pola, dirogendosi subito in camera da letto, luogo in cui l’uomo riferiva trovarsi la moglie ormai deceduta.

Dai primi accertamenti la causa di morte è ascrivibile a traumatismo cranico per colpi inferti con corpo contundente.

Dopo alcune dichiarazioni rese ai poliziotti davanti ai quali si era costituito, il 69enne, accompagnato in Questura ed interrogato dal Pubblico Ministero, si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande.

L’indiziato è stato sottoposto a fermo, disposto dal Pubblico Ministero.

La Squadra Mobile sta al momento indagando sulla dinamica dei fatti”.

