Riapertura scuole in Basilicata: Bardi firma l’ordinanza! Ecco i dettagli

Il governatore della Basilicata, Vito Bardi, ha annunciato ieri sera:

“Le scuole in Basilicata riapriranno il 10 Gennaio.

A mezzanotte ordinanza on line sul BUR.

Bene le misure del Governo, soprattutto su obbligo vaccinale per Over 50 e test gratis per studenti che dovranno fare autosorveglianza”.

È stata poi pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 2 – Speciale del 6 gennaio 2022 l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n° 1 del 5 Gennaio 2022:

“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dell’articolo 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e dell’articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”

Ecco l’ordinanza completa.

