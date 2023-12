Riapertura e gestione del bar Madonna delle Grazie: queste le ultime notizie

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha pubblicato ieri sul proprio sito internet una manifestazione di interesse per l’affidamento e la gestione del bar e rivendita di giornali situato nell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

L’avviso prevede l’affidamento della gestione del bar per una durata di cinque anni, eventualmente rinnovabile per altri quattro.

Attualmente il bar ubicato al piano terra dell’ospedale di Matera risulta non più in esercizio a seguito di cessazione dell’attività da parte del precedente gestore e la gara di appalto per l’affidamento del bar dell’Ospedale di Matera indetta a marzo del 2022 dalla stazione unica appaltante della Regione Basilicata non aveva ricevuto nessuna offerta.

Afferma il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo:

“Abbiamo provveduto a formulare l’avviso pubblico per restituire in tempi brevi ai cittadini e ai dipendenti questo importante servizio di ristoro.

L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza complessiva di coloro che ogni giorno raggiungono il presidio ospedaliero di Matera”.

Sul sito web asmbasilicata.it sono disponibili tutte le informazioni per partecipare all’avviso, lo schema di domanda e il capitolato tecnico.

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate entro il 31 gennaio 2024.