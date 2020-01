“Ri-Vedere Matera”: “una nuova lettura del nostro tempo e dei nostri luoghi con i principali interpreti del mondo della cultura, dell’impresa, della scienza e dell’arte”. I dettagli

Al via a Matera il quinto appuntamento firmato Centodieci.

L’evento è in programma Venerdì 17 Gennaio alle ore 20:30 con Mario Cucinella, famoso architetto, designer e accademico italiano, che si esibirà presso il Cineteatro Comunale Gerardo Guerrieri, in Piazza Vittorio Veneto 23.

L’evento si inserisce all’interno del ciclo “Ri-Vedere Matera”, un palinsesto di 9 incontri che Centodieci, la piattaforma culturale di Banca Mediolanum, e il Comune di Matera hanno progettato per valorizzare tradizioni e identità in chiave innovativa e visionaria attraverso percorsi non solo fisici ma anche spirituali e culturali.

Oscar di Montigny, Chief Innovation, Sustainability & Value Strategy Officer di Banca Mediolanum, dichiara:

“Il progetto Ri-vedere Matera è un viaggio che Centodieci vuole donare al territorio lucano, nel quale il punto di osservazione è il diverso sguardo di alcuni tra i principali protagonisti del nostro tempo.

Abbiamo coinvolto in questo progetto, che durerà sino a Giugno 2020, 9 tra i principali interpreti del mondo della cultura, dell’impresa, della scienza e dell’arte e, con la loro guida, arriveremo a una nuova lettura del nostro tempo e dei nostri luoghi che ci permetta di RiVedere l’impianto del nostro futuro e del futuro delle nostre comunità”.

I prossimi incontri aperti al pubblico saranno con:

Massimo Recalcati;

Patrizio Paoletti;

Michele Placido;

Stefano Boeri.

Il rione Sassi di Matera rappresenta un complesso sistema di bio-architettura basato su processi di riciclo e assenza di consumi, la tipologia costruttiva prevede pochissimi scarti di lavorazione.

La disposizione delle aperture è disegnata in base all’orientamento dei venti dominanti e la roccia permette a queste strutture di avere un microclima che risente pochissimo degli sbalzi termici esterni.

Di particolare importanza è il complesso sistema idraulico.

Matera sorge in una zona a scarsità idrica e per questo motivo è stato elaborato un sistema evolutissimo di canali di scolo, raccolta, e cisterne per la raccolta e la conservazione delle acque meteoriche.

Inoltre sono stati realizzati sistemi evoluti di filtraggio e depurazione per garantire la potabilità dell’acqua.

Cucinella spiegherà al pubblico questo caso emblematico di relazione sostenibile tra uomo e natura oggi, nell’epoca dell’Antropocene.

Lo spettacolo è gratuito previa prenotazione sul sito web www.centodieci.it.