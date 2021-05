Questo Comune del materano celebra il suo Santo Patrono: San Filippo Neri!

Il Comune di Tursi (MT) oggi celebra il suo Santo Patrono, San Filippo Neri.

Ecco quanto fa sapere il Sindaco Salvatore Cosma:

“Oggi la nostra comunità è in festa nel giorno del suo Santo Patrono San Filippo Neri ideatore degli Oratori proclamati come vera e propria congregazione da Papa Gregorio XIII nel 1575.

Questo pomeriggio alle ore 19:00, grazie alla sinergia ed alla comunione d’intenti tra autorità ecclesiastiche ed amministrazione comunale, verrà celebrata in piazza Maria Ss di Anglona la Santa messa presieduta da Sua Eccellenza il Vescovo mons. Vincenzo Orofino che ringrazio ancora una volta per la vicinanza ed il sostegno costante che ci dona, unitamente ai parroci Don Mimmo Buglione, Don Gino Ciminelli e Don Alessandro.

Nei giorni scorsi abbiamo predisposto ,di comune accordo con il clero, la visita dell’effige del nostro Santo Patrono nella piazzetta Truncellito del rione Piana e nella Piazzetta Doria in Via santi quaranta.

Invito tutti a rispettare come sempre le disposizioni in merito all’uso dei dispositivi individuali di protezione e di distanziamento sociale sapendo apprezzare e vivere appieno la bellezza di questo giorno così importante che condivideremo insieme sfruttando l’ampiezza delle nostre meravigliose piazze per sentirci ancora più comunità.

Continuiamo a rimanere uniti e a confrontarci per crescere e migliorare sotto la protezione del nostro San Filippo e della nostra Vergine di Anglona che tutto vedono e tutto possono affinché questo momento difficile diventi presto solo un lontano ricordo.

Buon San Filippo a Tutti ed Auguri di buon onomastico a tutti coloro che ne portano il suo nome.

In piazza saranno sistemate le sedie dando la priorità ad utilizzarle alle autorità presenti, ai disabili e agli anziani”.

