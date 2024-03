Provincia di Matera: un successo l’omaggio agli ex presidenti nel corso della serata impreziosita da Michele Mirabella. I dettagli

La Provincia di Matera ha omaggiato gli ex presidenti nel corso di una serata presentata da Michele Mirabella.

Una manifestazione, organizzata dalla Provincia di Matera in collaborazione con l’associazione “Il Palcosenico”, dal doppio significato, istituzionale e culturale, impreziosita da Michele Mirabella, che ha presentato la consegna di onorificenze agli ex presidenti della Provincia di Matera.

Si è svolta in una sala conferenze dell’Open Space Apt Basilicata sold out, dove il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha reso omaggio ai suoi predecessori consegnando una medaglia realizzata dall’artista di Acerenza, Antonio Saluzzi.

Ha spiegato Marrese:

“Ho fortemente voluto questa iniziativa per un riconoscimento ai miei predecessori che, nello svolgimento del ruolo di presidenti, hanno sempre mostrato grande senso delle istituzioni, impegno e dedizione.

Per quanto mi riguarda, sono e saranno sempre parte dalla grande famiglia della Provincia e la commozione che ho visto incrociando i loro sguardi me lo ha confermato.

Nel corso della manifestazione Michele Mirabella, che ringrazio per la sua professionalità e disponibilità, ha anche ricordato l’importanza della biblioteca Stigliani, in merito alla quale ritengo che la guardia non debba essere abbassata.

Un grazie anche all’associazione Il Palcoscenico e ad Antonio Saluzzi, le cui opere d’arte sono state molto apprezzate da tutti noi”.

A margine della consegna, gustoso fuori programma per il presidente Marrese, al quale è stata consegnata una medaglia personalizzata, omaggio dell’artista Saluzzi.

A seguire, anche per sensibilizzare la comunità sulla questione della paventata chiusura della biblioteca provinciale, il dialogo di Mirabella, che ha deliziato la platea con il concerto-teatro dal titolo “E’ intelligente ma non si applica!”, con il duo Saverio Mercadante composto da Rocco Debernardis al clarinetto e Leo Binetti al pianoforte.