Provincia di Matera in prima linea contro il virus della poliomelite. Questa l’iniziativa

Sensibilizzare e tenere alta la guardia contro il virus della poliomelite, anche attraverso l’interazione con le altre istituzioni presenti sul territorio.

La Provincia di Matera ha aderito alla Giornata Mondiale per la lotta alla Polio e all’iniziativa voluta dal Rotary Club Matera della presidente Rosaria Cancelliere.

Per l’occasione, è stata esposta presso il palazzo di via Ridola la bandiera “End Polio Now” come simbolo alla lotta al Poliovirus.

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha dichiarato:

“Nessun bambino sarà al sicuro senza il vaccino: facciamo rete per farlo arrivare a tutti”.

