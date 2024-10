Provincia di Matera: disponibilità ad ospitare nuovi corsi di studio in Tecnologie Agrarie e Alimentari. Ecco l’incontro

La Provincia di Matera ha manifestato la sua disponibilità ad ospitare nuovi corsi di studio in Tecnologie Agrarie e/o Alimentari dell’UNIBAS-DAFE.

E’ quanto emerso nel corso di un incontro tenutosi nella sala presidenziale della Provincia di Matera, dove il Presidente Francesco Mancini, insieme ai consiglieri provinciali Concetta Sarlo e Carlo Ruben Stigliano, presente anche il dirigente Enrico De Capua, ha incontrato il direttore del Dipartimento, Carlo Di Renzo, e i docenti Michele Perniola, Bartolomeo Dichio e Severino Romano nell’ambito del costituendo Tavolo permanente provinciale a sostegno del settore agricolo.

“Nell’ottica di un’apertura al territorio da parte dell’Unibas – ha spiegato il Presidente Mancini – ho assicurato la disponibilità della Provincia di Matera a fare una ricognizione degli spazi per mettere a disposizione un luogo fisico affinché l’UNIBAS-DAFE possa ampliare la propria offerta formativa qui a Matera.

Il tutto anche per dare al tavolo permanente che stiamo istituendo un aspetto pragmatico che riteniamo necessario.

L’agricoltura è un settore trainante e fondamentale per tutto il territorio provinciale e, alla luce delle difficoltà emerse negli ultimi tempi per il comparto, la Provincia si sta impegnando nella ricerca di soluzioni sinergiche tra enti e strutture diverse, con l’obiettivo di dare manforte all’agricoltura pur non avendo una competenza specifica in materia.

Ringrazio i consiglieri Stigliano e Sarlo per l’impegno che stanno profondendo per istituire il tavolo permanente e anche i rappresentanti dell’UNIBAS-DAFE per la disponibilità a collaborare, anche nell’ottica di un dialogo con l’assessorato regionale alle Politiche Agricole.

Sarlo e Stigliano hanno ribadito che l’obiettivo è dotare il territorio di uno “strumento nuovo e innovativo in merito al quale l’Università si pone come elemento fondamentale insieme ai sindaci dei trentuno Comuni della provincia e alle associazioni di categoria con particolare riferimento alle loro rappresentanze giovanili.

Apprezziamo l’apertura al territorio da parte dell’UNIBAS-DAFE, attraverso la quale crediamo si possa esaltare la vocazione alla produzione di colture di pregio dei nostri territori, sia dell’entroterra materano che del metapontino, e dare un supporto alle aziende per costruire nuovi percorsi formativi a beneficio di giovani e imprese del settore anche attraverso un’azione innovativa di ricerca e sviluppo”.