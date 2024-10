Pronto a partire il Matera Film Festival: nei Sassi ospiti di primo piano nazionali ed internazionali! Il programma

Il Matera Film Festival si terrà dal 3 al 10 Novembre 2024 nella “Città dei Sassi”.

Anche quest’anno, l’obiettivo è quello di consolidare un Festival che si muova nella direzione dell’innovazione, dei nuovi linguaggi, della transmedialità.

Per farlo, è stata fondamentale la scelta di partner e ospiti di rilievo sul piano nazionale ed internazionale.

Tra i tanti, spicca Atom Egoyan, regista, sceneggiatore e produttore, tra i massimi esponenti del cinema canadese.

Presidente di giuria lungometraggi, che per l’occasione presenterà durante una masterclass il suo ultimo lavoro in anteprima nazionale “Seven Veils” e sarà dedicata a lui una retrospettiva.

Arsineé Khanjian, attrice nota a livello internazionale, sarà la Presidente di giuria documentari.

Il comitato di selezione del Matera Film Festival 2024, composto da Adelaide De Fino, Bianca Fenizia, Manuela Gieri, Giuseppe Mattia e Maria Vittoria Pellecchia (head programmer) si è occupato delle tre linee di concorso, lungometraggi, documentari e cortometraggi.

Saranno presenti come autori Giorgio Cugno per Alien Food, Pavo Marinković per Bosnian Pot e Rodrigo Areias per A Pedra Sonha Dar Flor.

Per i documentari, dopo il debutto alla 19esima Festa del Cinema di Roma, Isabella Mari presenterà Si Dice di Me.

Per The Performance, incontrerà il pubblico regista Alfredo Chiarappa.

Tra i corti si segnalano: Amarela di André Hayato Saito, Studies for a Close Up, Sea Salt di Nicolò Bressan Degli Antoni, La Doppia Vita di Kore di Maria Antonietta Mariani e Reem Al Shammary – The Bedouin Boxer di Mattia Ramberti.

Infine, per l’attenzione che ogni anno il festival rivolge alle opere di animazione, Dagon di Paolo Gaudio , Wan di Victor Monigote e Balam di María José Loredo.

Novità di quest’anno è la Fall School dal titolo “Ricerca Artistica e Pratiche Audiovisuali” dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, in partenariato con l’ Accademia di Belle Arti di Catania e di Torino, realizzata all’interno del Matera Film Festival.

Gli incontri si terranno dal 7 al 10 Novembre e prevedono l’alternanza di tavole rotonde, proiezioni e incontri che coinvolgeranno gli studenti delle Accademie coinvolte. Particolare attenzione sarà dedicata all’approccio filmico e artistico dei magister Atom Egoyan, Peter Greenaway e Saskia Boddeke, che terranno seminari e masterclass.

Ampio spazio sarà dedicato alle serie tv con la sezione “Fuori Serie”, sviluppata in collaborazione con Rai Fiction, che celebrerà i 28 anni di Un posto al sole e presenterà in anteprima la prima serata della nuova stagione di Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso.

In sala, presente anche il cast.

Presente anche un focus su The Bad Guy – Seconda Stagione con i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana che presenteranno i primi due episodi dell’attesissimo nuovo capitolo dell’acclamata serie che arriverà su Prime Video dal 5 dicembre, interpretata da un cast d’eccezione composto da Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Stefano Accorsi, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania, Fabrizio Ferracane, Carolina Crescentini, Aldo Baglio tra gli altri.

Confermata anche la sezione “Eroi per casa”, che diventa sempre più una certezza del Festival, quest’anno arricchita da due partnership fondamentali.

La prima è quella pluriennale con Lucca Comics&Games, grazie alla quale Matera accoglierà Henk Rogers, co-fondatore della Tetris Company, che terrà una masterclass, in cui racconterà la storia del celebre Tetris, videogioco che quest’anno compie ben quarant’anni e sarà proiettato il film Tetris.

La seconda è quella con MondoTV, studio di animazione che permetterà la creazione di due importanti momenti dedicati ai più piccoli: l’incontro con Grisù, cui seguirà la manifestazione Pompieropoli, organizzata in collaborazione con il Comando dei Vigili del Fuoco di Matera e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, e quello con i MeteoHeroes, seguito dall’incontro sulla sostenibilità ambientale tenuto dal meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.

Sempre con Mondo TV, sarà inoltre realizzato un panel dedicato al racconto dell’importazione in Italia degli anime giapponesi dal titolo “Da Yattaman a Goldrake – Il Caso Corradi e Doro TV: La Rivoluzione degli Anime Giapponesi in Italia”.

Confermata anche la sezione “Focus Italia”, arricchita dalla partecipazione numerosi registi (Edoardo De Angelis, Francesco Costabile, Ciro De Caro), attori e istituzioni la FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai) e film (Familia, Taxi Monamour) che prenderanno parte a masterclass e panel sul cinema italiano a cui il pubblico potrà partecipare e una tavola rotonda sul cinema italiano con le principali istituzioni del cinema italiano.

Seguono le sezioni “Città invisibili o condivisibili”, “Qui e ora”, che prevede le masterclass con i grandi autori internazionali e “Matera edu” (arricchita dalla collaborazione con il BookTrailer Film Festival) con la partecipazione di otto istituti superiori di tutto il sud italia e “Matera for the World” (con il rinnovato gemellaggio con il Montreal First Peoples’ Festival).

La Lucana Film Commission parteciperà al Matera Film Festival con un evento dedicato al gaming, in collaborazione con IIDEA e Stormind Games, esplorando l’integrazione tra cinema e videogiochi attraverso un’esperienza immersiva tra reale e virtuale.

Continua la collaborazione con il Gli Amici del Borgo La Martella, con cui, durante l’estate 2024, è stata realizzata la prima edizione di CineMusic presso l’Arena Estiva del Teatro Quaroni e Piazza della Concordia a Ecopolis.

Altra importante collaborazione che si rinnova è quella con i Volontari Open Culture 2019.

Per la prima volta, il Matera Film Festival propone un Extra Festival dedicato a performance artistiche e musicali, a cura di Killer Bob, con il coinvolgimento di talenti locali. Inoltre, il bookshop sarà curato dal TAM – Tower Art Museum, partner culturale.

I NUMERI DEL FESTIVAL

Sono 4 le location allestite, 8 giorni di cartellone, 50 eventi programmati, 5 masterclass, 5 anteprime nazionali, più di 50 ore di proiezioni, 46 talk.

Circa 200 gli ospiti presenti, 9 istituti scolastici da fuori regione, più di 700 notti prenotate e circa 1600 pasti, decine le strutture ricettive e i ristoranti coinvolti.

Tutte le proiezioni si terranno nel CineTeatro Guerrieri di Matera, mentre i luoghi coinvolti per i panel e le masterclass sono il CineTeatro Guerrieri e le sedi di Matera dell’APT Basilicata, il CTE Casa delle Tecnologie Emergenti, il CineTeatro Bellocchio di Ferrandina e l’Info Point Matera Film Festival.

IL SIMBOLO E IL MANIFESTO

ll simbolo del festival è la balena ‘Giuliana’, il più grande cetaceo del Pleistocene mai scoperto, rinvenuto nel 2006 sulle sponde del Lago di San Giuliano, da cui prende il nome.

Il manifesto del Matera Film Festival 2024, ad opera del direttore creativo e visual artist Silvio Giordano, celebra lo splendore delle ossa dorate della nostra Balena Giuliana, a voler celebrare un lustro di vita.

Questo antico scheletro del Pleistocene, simbolo di inesauribile fantasia, ci ispira nella missione di scoprire e presentare nuovi film e opere audiovisive, che risplenderanno come pepite d’oro.

OSPITE D’ONORE: ATOM EGOYAN

Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, è considerato tra gli autori più rappresentativi del cinema canadese.

In occasione della quinta edizione del Matera Film Festival, Atom Egoyan terrà una masterclass il giorno 8 Novembre alle ore 21:00, al seguito della quale presenterà in anteprima nazionale il film Seven Veils. A lui sarà dedicata la retrospettiva del Festival con i seguenti titoli: Il viaggio di Felicia (il 3 Novembre alle ore 18:00, presso il CineTeatro Guerrieri di Matera), Exotica (il 5 Novembre alle ore 20:00, presso il CineTeatro Bellocchio di Ferrandina, con successivo incontro del regista con il pubblico) e Remember (il 10 Novembre alle ore 12:00, presso il CineTeatro Guerrieri di Matera)

CONCORSO

Per l’edizione 2024 sono pervenute sulla piattaforma del festival circa 500 iscrizioni suddivise nelle tre sezioni concorsuali, per un totale di 26 opere selezionate (15 cortometraggi, 5 lungometraggi e 6 documentari) che verranno valutate dalla giuria tecnica e dalla giuria del pubblico.

I titoli provengono da ogni parte del mondo, facendo dell’internazionalità una cifra stilistica e preponderante della selezione.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle cinematografie emergen0.ti e alle produzioni indipendenti, nonché a opere prime e seconde.

Tra i Paesi presenti ci sono: Georgia, Iran, Svizzera, Russia, Spagna, Libano, Repubblica Ceca, solo per citarne alcuni.

Tra i temi trattati dalle opere in concorso, emergono tra i tanti: l’equilibrio tra realismo e magia (La doppia vita di Kore), i limiti della percezione umana (Dentro la luce e Studies for a Close Up), la mobilitazione dell’uomo finalizzato allo sviluppo del lavoro e del territorio (Uomini in marcia), i diritti umani e la libertà di pensiero (Sebastiàn Moro – the walker), l’inseguimento della gloria (The performer), il confronto dell’uomo con i propri demoni interiori (Alien food).

Nella serata di premiazione saranno assegnati, per ciascuna sezione concorsuale, i premi per il Miglior Film e per la Miglior Interpretazione.

La direzione artistica attribuirà inoltre le menzioni speciali, mentre il Comune di Matera assegnerà il premio “Città di Matera”.

GIURIE

Anche in questa edizione del Matera Film Festival, a giudicare le opere in concorso, sono figure di grande autorevolezza.

La giuria della sezione Futures è composta da: Atom Egoyan (Presidente di giuria), Benedetta Caponi e Andrea Bellavita.

Per quanto riguarda i Documentari i giurati sono Arsinée Khanjian (Presidente di giuria), Maurizio Di Rienzo e Andrea Di Consoli.

Infine la sezione SHORT è stata affidata al giudizio di Donatella Finocchiaro (Presidente di giuria), Gabriella Genisi e Antonio Andrisani.

PROGRAMMA

Domenica 3 Novembre il Matera Film Festival apre le sue porte al pubblico: ad inaugurarlo è l’Orchestra del Liceo Musicale T. Stigliani di Matera, che presenterà una selezione di musiche da film a cura della dirigente scolastica Maria Rosaria Santeramo e del professor Francesco Paolicelli, diretta da Angelo Basile.

Seguono i saluti istituzionali alle ore 17:00 presso il CineTeatro Guerrieri di Matera, che aprono ufficialmente la V edizione del MFF: partecipano Elissa Goldberg, Ambasciatrice del Canada, Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica Premi David di Donatello, Atom Egoyan e Arsinée Khanjian, ospiti d’onore di quest’anno, con la conduzione di Alina Liccione.

A seguire, sarà proiettata la prima delle tre opere della retrospettiva dedicata ad Atom Egoyan, Il Viaggio di Felicia.

La sezione “Fuori serie” sarà inaugurata alle ore 20:00 con Rai Fiction e i protagonisti di Un posto al sole: Patrizio Rispo, Samuele Cavallo, Luigi Miele, Daniela Ioia, Gina Amarante, in dialogo con la giornalista Angela Mauro.

Chiude la giornata il primo lungometraggio in concorso, Junks & Dolls, alle ore 22:00.

Lunedì 4 Novembre alle ore 9:30 presso il CineTeatro Guerrieri si terrà un panel dal titolo “VISIONI, NUOVE TECNOLOGIE E AMBIENTE” dedicato alla presentazione dell’app di ARPA Basilicata con la partecipazione di Donato Ramunno, Direttore ARPAB, e Anna Cammarota, Responsabile Area Comunicazione ed Educazione Ambientale ARPAB; segue la visione dei corti realizzati dal Liceo Duni-Levi di Matera (introdotto da Geo Coretti) e l’Istituto Agrario di Villa d’Agri (introdotto da Antonella Marinelli), con la moderazione della giornalista Rossella Montemurro.

Segue un momento dedicato alle tradizioni locali con la proiezione del cortometraggio La Festa della Bruna 2024 e il successivo dialogo sulla storia della Festa materana e le prospettive future, a cura dell’Associazione Maria SS. della Bruna nelle persone del Presidente Bruno Caiella e Matteo Marchitelli.

Successiva è la proiezione del film fuori concorso La Festa del ritorno, con il regista Lorenzo Adorisio che incontrerà il pubblico in sala.

Alle ore 14:00 è invece prevista l’anteprima italiana fuori concorso di Ultimo film, cui seguirà l’incontro con i registi.

Alle ore 16:00, al CineTeatro Guerrieri, continua il concorso con il lungometraggio Bosnian Pot, con il regista Pavo Marinković che incontrerà il pubblico in dialogo con Bianca Fenizia, componente del comitato di selezione del Matera Film Festival.

Alle 18:30, invece, ci sarà un panel realizzato grazie alla partnership con Mondo TV, dedicato al Caso Coradi e Doro TV dal titolo “La Rivoluzione degli anime giapponesi in Italia”, durante il quale interverranno Mino Ciciriello, Project & Team Manager Mondo tv Group e Silvio Giordano, Direttore Creativo del Matera Film Festival, in dialogo con la giornalista Margherita Sarli.

A partire dalle ore 19:30, presso il CineTeatro Guerrieri, saranno proiettati i cortometraggi in gara La doppia vita di Kore, Studies for a close-up, Dagon (per ciascuno dei quali seguirà l’incontro con i registi) e Wan.

Alle ore 21:00 i registi Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana incontreranno il pubblico e presenteranno in anteprima i primi due episodi della nuova stagione The bad guy, in dialogo con la giornalista Carmela Cosentino.

Chiude la seconda serata del Matera Film Festival il lungometraggio in gara Under the hanging tree.

Martedì 5 Novembre la mattinata, condotta da Marina Vita, sarà dedicata ai più piccoli: a partire dalle ore 10:15, presso il CineTeatro Guerrieri, i bambini potranno guardare due movie di MeteoHeroes, abbracciare il protagonista Fulmen e assistere ad una lezione sulla sostenibilità ambientale tenuta dal meteorologo e climatologo Andrea Giuliacci.

Il tema sarà ripreso anche nel pomeriggio alle ore 16:30 presso l’APT OpenSpace Basilicata, con il talk “IL FUTURO DEL PIANETA: Come i nuovi linguaggi possono influenzare i comportamenti ecologici delle nuove generazioni”, durante il quale sono previsti gli interventi di Andrea Giuliacci (meteorologo e climatologo), Jacopo Gubitosi (Direttore Generale Giffoni), Laura Mongiello (Assessore all’ambiente e alla transizione energetica) e Giorgio Costantino (Direttore Generale BCC Basilicata), moderati dalla conduttrice Alina Liccione.

Al CineTeatro Guerrieri, dopo la proiezione del documentario in concorso Uomini in marcia, delle ore 15:00, il regista Edoardo De Angelis arricchirà la sezione “Focus Italia” con una masterclass che si terrà alle ore 16:30, in dialogo con Federico Pontiggia, giornalista e critico cinematografico.

A seguire, alle ore 18:00, Rai Fiction presenterà in anteprima la seconda stagione della serie Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso; saranno presenti Ivan Carlei, Vice Direttore Rai Fiction, Walter Ingrassia, Responsabile Marketing operativo e Promozione, il produttore Alessandro Passadore, l’autore Diego De Silva e parte del cast (Massimiliano Gallo, Teresa Saponangelo e Giulia Bevilacqua), in dialogo con la conduttrice televisiva Alina Liccione.

Alle ore 20:00, invece, vi è un panel dal titolo “VIDEOGIOCHI E CINEMA: Un viaggio di andata e ritorno”, a cura della Lucana Film Commission in collaborazione con IIDEA, durante il quale interverranno Mario Petillo (PR Manager – Stormind Games), Thalita Malago (Direttore Generale e Consigliere Delegato – IIDEA), Davide Mancini (Developer Relations Manager – IIDEA) e Margherita Gina Romaniello (Presidente Lucana Film Commission).

La giornata termina con la proiezione delle opere in concorso: il documentario Si dice di me, cui seguirà l’incontro con la regista in dialogo con Maria Vittoria Pellecchia (comitato di selezione Matera Film Festival), e i cortometraggi Los Mosquitos, Basri and Salma in a never-ending comedy e Sea Salt.

Al CineTeatro Bellocchio di Ferrandina, alle ore 20:00, sarà invece proiettato il secondo film della retrospettiva dedicata ad Egoyan: Exotica, alla presenza del regista che incontrerà il pubblico in sala, in dialogo con Donato Santeramo, Direttore Artistico del Matera Film Festival.

Mercoledì 6 Novembre la giornata comincia nuovamente al CineTeatro Guerrieri con una mattinata, condotta da Alina Liccione, dedicata ai bambini, che dalle ore 9:00 potranno incontrare Grisù, il draghetto pompiere, assistere alla proiezione di 3 movie del cartone e successivamente prendere parte alla manifestazione Pompieropoli, in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Matera e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Comando Nazionale.

Nella stessa mattinata, alle ore 10:30 presso il CTE – Casa delle Tecnologie, si terrà un seminario sul rapporto tra i videogiochi e cinema, in collaborazione con IIDEA e la Lucana Film Commission.

Alle ore 16:00, dopo la proiezione del film fuori concorso Caronte, cui seguirà l’incontro con il produttore, continua il concorso del Matera Film Festival con uno slot dedicato ai cortometraggi: Titanic, suitable version for iranian families (con la produzione che incontra il pubblico), Amarela, Nada de todo esto, Reem al shammary – The bedouin boxeur, Toy Story e Dentro la luce.

Di grande importanza sono i festeggiamenti per i 40 anni di Tetris, grazie alla partnership con Lucca Comics&Games: alle ore 18:00, Henk Rogers, co-fondatore della Tetris Company, in dialogo con Fabio Viola (comitato scientifico del Matera Film Festival), terrà una masterclass dal titolo “BLOCCO SU BLOCCO: LA STORIA DI TETRIS”, cui seguirà la proiezione del film Tetris di Jon S. Baird.

Segue la proiezione del film fuori concorso Desirée, con successivo incontro del regista e del cast con il pubblico, e del documentario in concorso The last mainland, seguito dall’incontro con il pubblico dei registi, in dialogo con Adelaide De Fino (comitato di selezione del Matera Film Festival).

Giovedì 7 Novembre alle ore 11:00 ci sarà un importante momento di condivisione con alcune scuole provenienti da tutto il sud Italia, realizzato in collaborazione con il Book Trailer Film Festival del liceo “Calini” di Brescia, che presenterà i booktrailer realizzati da alcuni istituti scolastici, con la partecipazione degli studenti provenienti da: Istituto Comprensivo Collecorvino di Pescara, Liceo “D’Ovidio” di Larino, Liceo “Carlo Levi” di Matera, Liceo “Delfico Montauti” di Teramo, Liceo “Alfano Primo” di Salerno, Liceo “A. Genoino” di Cava de’ Tirreni, Liceo “De Giorgi” di Lecce.

L’incontro sarà introdotto dai saluti istituzionali di Margherita Gina Romaniello, Presidente Lucana Film Commission.

Alle ore 14:45 è previsto uno slot di cortometraggi fuori concorso: Prova d’amore, Dopo il 7 Ottobre, diario di un viaggio in Israele (entrambi seguiti dall’incontro dei registi con il pubblico) e Matera, an ancient city carved in stone in Italy.

A partire dalle ore 16:00, sarà invece dedicato ampio spazio al concorso internazionale del Matera Film Festival, con la proiezione di due cortometraggi in gara, Radio perla del Tirreno e Balam (con successivo talk dei registi), del lungometraggio A Pedra Sonha Dar Flor, con il regista in dialogo con Maria Vittoria Pellecchia, e del documentario The Performance, con regista e produzione in dialogo con Adelaide De Fino.

In contemporanea, presso l’ATP OpenSpace Basilicata di Matera, si terranno gli incontri a cura di Basilicata Creativa dal titolo “TECNOLOGIE EMERGENTI PER IL TEATRO E LO SPETTACOLO DAL VIVO” e “INTELLIGENZA ARTIFICIALE GENERATIVA – ESPERIMENTI E NUOVE PRODUZIONI”, durante i quali saranno presentati i progetti Algoritmo di Valerio Calabrese, The Golden Age di Silvio Giordano, Generativa de l’Academy italiana sulla Generative AI, Consorzio Materahub, Basilicata Creativa, Sineglossa, Tlon e l’Università di Napoli L’Orientale.

Alle ore 20:00, presso il CineTeatro Bellocchio di Ferrandina, sarà proiettato il film vincitore dell’Air Canada Montreal-Matera Best Film Award, Café Daughter, con la regista Shelley Niro che incontrerà il pubblico.

Al CineTeatro Guerrieri di Matera invece, alle ore 20:30, sarà proiettato il film Taxi Monamour per la sezione “Focus Italia”, con il regista Ciro de Caro e la protagonista Rosa Palasciano, in dialogo con il giornalista e critico cinematografico Maurizio Di Rienzo.

Chiude la giornata la proiezione di Sebastian Moro, The Walker, lungometraggio in gara.

Venerdì 8 Novembre, a partire dalle 11:30, è previsto uno slot di cortometraggi fuori concorso: Turisti, Ada Il trionfo del tempo e del disinganno, Shortage (seguiti dall’incontro con i rispettivi registi) e Aura.

A seguire, dopo il documentario in concorso Twin Fences, alle 16:30 sarà proiettato il film Fuori concorso Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport, con il regista Giuseppe Marco Albano che incontrerà il pubblico, in dialogo con il giornalista Damiano Laterza.

Segue la proiezione del lungometraggio in gara Alien food con il regista in dialogo con Maria Vittoria Pellecchia.

L’evento clou del Festival sarà alle ore 21:00: Atom Egoyan incontrerà il pubblico e terrà una masterclass in dialogo con Donato Santeramo; segue l’anteprima nazionale del suo film Seven Veils.

Sabato 9 Novembre alle ore 10:00 sarà inaugurata la prima edizione della Fall School, progetto realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Napoli (ABANA), finalizzata ad approfondire tematiche quali la ricerca artistica e le pratiche audiovisuali; durante l’incontro, moderato da Elisa Laraia (docente Accademia di Belle Arti di Napoli), è previsto l’intervento di Giuseppe Gaeta (Direttore Accademia di Belle Arti di Napoli) e Salvo Bitonti (Direttore Accademia di Belle Arti di Torino).

Alle ore 11:00 invece è la volta di un’importante tavola rotonda dal titolo “CINEMA ITALIANO: AUTORI, GENERI, PUBBLICO”, alla presenza di numerosi esponenti della produzione cinematografica italiana:

Lionello Cerri, Produttore e Amministratore Delegato di Anteo spa,

Laura Delli Colli, Presidente Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani,

Giampaolo Letta, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Medusa Film,

Luigi Lonigro, Direttore Generale di 01 Distribution, Francesco Martinotti, Presidente A.N.A.C. (Associazione Nazionale Autori Cinematografici),

Margherita Gina Romaniello, Presidente Lucana Film Commission,

Mariella Troccoli, Commissario Straordinario e Direttore Generale ad interim Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio.

L’incontro è moderato da Domenico Dinoia, curatore della sezione “Focus Italia” e membro del comitato scientifico del Matera Film Festival.

Alle ore 16:00 sarà invece proiettato il film Familia, con il regista Francesco Costabile che incontrerà il pubblico, introdotto da Nando Irene (Direttore Generale del Matera Film Festival)

Alle ore 20:30 è invece prevista la Cerimonia di Premiazione della V Edizione del Matera Film Festival, con la conduzione di Marina Vita.

Domenica 10 Novembre L’ultima giornata del Festival si apre con l’ultima opera della retrospettiva dedicata ad Atom Egoyan, Remember, prevista alle ore 12:00.

Nel pomeriggio ci saranno due slot dedicati alla proiezione dei cortometraggi migliori dell’anno selezionati dalla FICE (Federazione Italiana Cinema d’Essai), il primo alle ore 15:45 e il secondo alle 20:45.

Durante il pomeriggio si susseguiranno le proiezioni della sezione Fuori Concorso: Dyspnea (ore 17:00), con il regista in dialogo con Giuseppe Mattia, Il Sogno dei pastori (ore 17:45) con il regista in dialogo con Maria Vittoria Pellecchia e Più di ieri (ore 21:15), con successivo incontro del regista, produzione, sceneggiatore e cast con il pubblico, moderati dalla giornalista Antonella Matranga.

In nome della transmedialità che caratterizza da sempre il Festival, alle ore 20:00, presso il CineTeatro Guerrieri di Matera, l’attrice Aurora Ruffino presenterà il suo ultimo romanzo dal titolo “Volevo salvare i colori”, in dialogo con Roberto Moliterni, scrittore e sceneggiatore.

Il Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, afferma:

“Il Matera Film Festival è un evento di grande valore per il nostro territorio, capace di promuovere non solo la cultura cinematografica, ma anche l’immagine della città e della provincia a livello internazionale.

Questa manifestazione rappresenta una vetrina unica per le eccellenze locali, nazionali e internazionali, rafforzando il legame tra il cinema e la nostra comunità. Sostenere il festival significa investire nella crescita culturale, sociale ed economica di Matera e di tutta la provincia.”

Per Carmine Lisanti, Sindaco di Ferrandina, sostiene che:

“l’impegno del Matera Film Festival nel coinvolgere le aree circostanti con progetti di qualità sia una mossa strategica. Creare sinergie tra Enti locali, imprese e associazioni è il miglior modo per favorire uno sviluppo completo delle comunità, fondamentali per il nostro Paese”.

Per Donato Ramunno, Direttore di Arpa Basilicata, sottolinea che essere green partner del festival consente di utilizzare il cinema e i nuovi linguaggi per sensibilizzare le nuove generazioni sulle tematiche ambientali, svolgendo un’importante attività educativa nelle scuole.

In questo modo, i giovani diventano protagonisti nella diffusione della cultura del territorio e nell’adozione di abitudini sostenibili, favorendo uno sviluppo ecologico.

Per Giorgio Costantino, Direttore della BCC Basilicata, dichiara:

“Essere main partner di questa manifestazione è un passo cruciale per il nostro impegno verso le comunità locali. Investire in eventi culturali non solo arricchisce il panorama artistico, ma offre anche l’opportunità di rafforzare i legami con il territorio, promuovendo il dialogo e la collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini”.

Per Margherita Gina Romaniello, Presidente della Lucana Film Commission, afferma:

“La Lucana Film Commission sarà presente nel ricco programma del MFF2024 con un appuntamento che ci vedrà accanto a grandi talenti del mondo del gaming.

Porteremo a Matera la società IIDEA, leader nello sviluppo di tecnologie che combinano il mondo dei videogiochi con quello dell’audiovisivo, un connubio che sta generando numeri incredibili a livello mondiale e che la Lucana Film Commission inserisce nella sua programmazione.

La serata del 5 novembre trasformerà la platea del MFF in un mondo a metà tra reale e virtuale, immaginando applicazioni anche per i prodotti realizzati in Basilicata. “Un viaggio di andata e ritorno”, come abbiamo voluto definire la nostra serata, in cui il cinema traghetterà tutti noi dal reale al virtuale e viceversa, grazie a Davide Mancini, affabulante divulgatore e developer di IIDEA, e Mario Petillo, manager della società Stormind Games.”

Per Michele Casino, consigliere regionale:

“La quinta edizione del festival, con un programma variegato e attività dedicate alle scuole, ha attratto un pubblico di tutte le età. Matera, storicamente un set naturale per il cinema, deve anche funzionare come un’industria in grado di generare benefici per il territorio e i giovani.

La Regione sostiene eventi come questo, fondamentali per la crescita culturale, economica e sociale della Basilicata. È essenziale promuovere la visione imprenditoriale del festival per mantenere vivo il nostro territorio.”

Antonio Nicoletti, Direttore dell’Apt, afferma:

“Il Matera Film Festival è una preziosa opportunità per valorizzare il nostro territorio e attrarre turisti interessati alla cultura e, in particolare, al cinema.

Essa è non solo un’iniziativa che contribuisce a consolidare il legame tra la Basilicata e l’arte cinematografica.

In più, con l’approccio multisciplinare che la contraddistingue, riesce a spaziare tra varie altre forme di espressione culturale di cui l’APT, in questi anni, ha esplorato il potenziale comunicativo, come ad esempio il fumetto e i videogames.”

Trailer “The Golden Age” – Matera Film Festival 2024

Il trailer ufficiale del Matera Film Festival 2024, intitolato “The Golden Age”, è un’opera visionaria che celebra la quinta edizione del festival attraverso un viaggio onirico e luminoso. Realizzato interamente con l’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa dal visual artist Silvio Giordano, con le musiche di Enrico Condelli.

Le immagini evocative mostrano le ossa dorate della celebre balena Giuliana, custodite tra i sassi e vicoli antichi di Matera, la terza città più antica del mondo. Simbolo di saggezza e memoria ancestrale, la balena appare come una creatura primordiale che porta con sé i segreti di un mondo sommerso e dimenticato, evocando l’eternità del tempo e l’inesauribile connessione tra l’uomo e la natura.

Con questa narrazione potente e poetica, il trailer rende omaggio ai grandi maestri del cinema come Terry Gilliam, David Cronenberg, Peter Greenaway, Patty Jenkins, Robin Wright e Atom Egoyan, che attraverso le loro opere hanno trasformato il festival di Matera in una tela di creatività e innovazione. Le loro visioni hanno fatto splendere la città e la regione, trasformando l’ignoto in un’età dell’oro luminosa e affascinante.

L’uso delle tecnologie AI generative non è solo un’espressione di modernità, ma anche una riflessione sulla continua evoluzione dei processi creativi del cinema, dei videogame e della graphic novel.

“The Golden Age” è una dichiarazione d’intenti del Matera Film Festival, che guarda al futuro con audacia, celebrando il passato ma abbracciando le infinite potenzialità delle nuove tecnologie creative.

The Golden Age. Formato 16:9 – h264 – durata 1min 5sec.