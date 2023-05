Provincia di Matera: “Al via il progetto per mettere definitivamente in sicurezza la Pisticci-San Basilio”! Ecco i dettagli

“Prosegue senza sosta l’impegno della Provincia per la messa in sicurezza del territorio”.

Così fa sapere la Provincia di Matera:

“Il presidente Piero Marrese ha firmato il decreto con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica per mettere definitivamente in sicurezza la Pisticci-San Basilio, asse viario importante non solo per la comunità pisticcese ma anche per tutta la fascia Metapontina.

Il progetto, che prevede lavori per l’adeguamento e la messa in sicurezza di un tratto della SP 18, dal Km 9+700 al Km 14+000, in località Tinchi, dell’importo complessivo di 8.565.513,00 euro, è stato candidato a finanziamento alla Regione Basilicata”.

Ha sottolineato Marrese:

“Il mio impegno personale e quello della Provincia di Matera è di porre massima attenzione alla messa in sicurezza del territorio e dei cittadini, lavorando insieme alle amministrazioni comunali per perseguire gli obiettivi.

Ora auspichiamo che tutte le istituzioni facciano fronte comune per far convergere le risorse necessarie per poter raggiungere questo ambizioso obiettivo.

