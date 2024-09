Problematiche a Metaponto Lido: ecco le ultime notizie

Il 02 agosto 2024 si è tenuto a Potenza, presso l’ufficio del Vice Presidente della Giunta Regionale e Assessore alle infrastrutture e mobilità, il primo incontro del tavolo tecnico chiesto dal Comune di Bernalda per affrontare le problematiche presenti su Metaponto Lido a seguito della chiusura, in data 31 luglio 2024, del parcheggio nei pressi del canale idrovora, che ha complicato ulteriormente la situazione relativa ai parcheggi.

Come fa sapere l’Amministrazione:

“Durante quell’incontro il Comune di Bernalda chiede la disponibilità dell’area sottoposta a sequestro per destinarla ad area di parcheggio.

All’incontro del 02 agosto segue la delibera di giunta n. 154 del 05/08/2024 con cui l’amministrazione comunale manifesta le problematiche di sicurezza ed ordine pubblico in relazione alla gestione dei parcheggi in Metaponto Lido durante la stagione estiva.

Il Demanio marittimo, con propria relazione, esprime parere favorevole al dissequestro dell’area al fine della successiva assegnazione temporanea al Comune di Bernalda e il Tribunale di Matera, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, emette ORDINANZA DI REVOCA DEL SEQUESTRO PREVENTIVO.

In questi giorni il Demanio Marittimo ha emesso provvedimento di assegnazione dell’area in questione al Comune di Bernalda, in via temporanea, a cui seguiranno:

-richiesta di assegnazione per più anni -adeguamento dell’area nel rispetto delle norme di sicurezza.

Questo è un risultato di cui andiamo fieri, per la tempestività dell’azione amministrativa, per aver intravisto la possibile soluzione e per aver avuto la capacità di trattare e colloquiare con altri enti.

La programmazione su Metaponto andrà avanti a vele spiegate.

Tra poco inizieranno i lavori che interessano il lungomare e sono già allo studio dell’ufficio tecnico nuovi interventi che renderanno più fruibili le spiagge e l’intero territorio.

Tutti gli assessorati sono coinvolti in questa programmazione e stanno sollevando ogni osservazione utile, ognuno per le proprie competenze, per addivenire ad un risultato di cui possano beneficiare tutti, turisti, residenti e attività produttive.

Per tutto questo ringraziamo il Demanio marittimo, il Direttore generale infrastrutture e mobilità, l’Assessore regionale alle infrastrutture e il nostro Consigliere regionale.

Metaponto è e rimarrà al centro di una programmazione di cui renderemo partecipi tutte le parti in causa, nel rispetto degli interessi pubblici e privati e nel rispetto della legalità”.