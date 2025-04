Primarie dei “Giovani per Matera”: ecco i primi dati sull’affluenza

Aperti dalle ore 8:00 di questa mattina i seggi per le primarie Open City di Matera, organizzate dal movimento “Giovani per Matera”.

Si potrà votare nella sala Pasolini del centro commerciale di via Sallustio fino alle 22:00 di questa sera.

Sono cinque i candidati:

Nicola Casino , consigliere comunale uscente di Forza Italia, di recente sospeso dal partito, per la lista civica Matera 2030;

, consigliere comunale uscente di Forza Italia, di recente sospeso dal partito, per la lista civica Matera 2030; Roberto Cifarelli del PD, attualmente consigliere regionale;

del PD, attualmente consigliere regionale; Paolo Grieco , presidente dell’associazione “Amici del Borgo La Martella”;

, presidente dell’associazione “Amici del Borgo La Martella”; le ex consigliere comunali Cinzia Scarciolla, per +Europa, e Adriana Violetto per Azione.

Possono votare gli aventi diritto al voto per le elezioni comunali di Matera.

Per favorire una maggiore partecipazione, è stato previsto il voto di un gruppo di massimo duecento sedicenni, residenti nella Città dei Sassi da almeno sei mesi e con cittadinanza italiana.

Alle ore 13:00 registrati 1670 voti.

Il nome del candidato sindaco designato attraverso queste consultazioni si unirà a quelli già ufficiali di Luca Prisco, imprenditore del settore turistico e culturale, in campo con Democrazia Materana, Matera Visione Comune e Volt Matera, dell’avvocato Leonardo Pinto, per “Matera Protagonista” e a quelli resi noti sabato: per la coalizione di centrodestra Antonio Nicoletti, l’ex presidente dell’Agenzia di Promozione del Territorio e ora alla guida della Fondazione Matera-Basilicata 2019, e l’ex sindaco Francesco Saverio Acito, “Per Matera Capitale”, con l’Udc e un’altra lista civica.

Continua invece il confronto tra i principali partiti di centrosinistra, ancora privi di un nome per la carica di primo cittadino.

Si voterà il 25 e 26 maggio, con la previsione del ballottaggio l’8 e 9 giugno.