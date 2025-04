A Matera oltre 1500 partecipanti alla “corsa più grande del mondo”! I dettagli

Un successo straordinario.

Oltre 1500 sono stati i partecipanti alla tappa materana della “corsa più grande del mondo” proposta domenica 06 aprile dal Comitato Territoriale Uisp di Matera.

In tutta la penisola italiana sono stati numerosi gli appuntamenti del “Vivicittà”, con l’obiettivo di condividere una giornata all’insegna dello sport e del divertimento correndo per la pace, per i diritti umani e per il rispetto ambientale.

Nella splendida cornice della città dei Sassi, famiglie, bambini, giovani e anziani si sono ritrovati alle 10:30 in piazza San Pietro Caveoso per la passeggiata ludico-motoria su un tracciato di 3,5 km nei suggestivi vicoli degli Antichi Rioni e tra le vie del centro storico.

Un appuntamento speciale, quello del Vivicittà, che anche in terra materana ha raccolto l’entusiasmo di tutti e tutte, dai più piccoli ai più grandi, per celebrare lo sport come strumento di benessere, solidarietà e inclusione.

«Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto, il bilancio è molto positivo. Come sempre la città ha risposto con una grande partecipazione al nostro invito per trascorrere insieme una giornata di aggregazione e dal forte senso di comunità.

Anche da Matera, Capitale Europea della Cultura per il 2019 e Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo per il 2026, abbiamo lanciato un messaggio forte e chiaro: stop alle guerre, vogliamo la pace e il rispetto dei diritti per tutti e tutte!

Grazie a tutte le associazioni e i volontari che ci hanno supportato contribuendo alla perfetta riuscita della manifestazione», ha commentato il presidente del Comitato Territoriale Uisp d Matera, Michele Di Gioia.

Anche quest’anno, un euro raccolto per ogni partecipante è stato donato per supportare azioni di pace in Palestina.

L’evento ha visto il patrocinio dal Comune di Matera.