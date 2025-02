Presentata l’associazione politica “X Matera Capitale”: i dettagli

È stata presentata questa mattina, in una conferenza stampa svoltasi presso l’Hotel San Domenico al Piano, a Matera, l’associazione politica “X Matera Capitale”, costituitasi il 30 gennaio scorso, a seguito di un approfondito percorso di confronto e condivisione sul futuro della città da parte di un gruppo di cittadini, che hanno scelto di impegnarsi in un progetto politico partecipativo in vista delle prossime elezioni Amministrative.

A dialogare coi giornalisti, sono stati la presidente Lucia Gaudiano e il vicepresidente Sergio Palomba.

«Il senso del nostro sodalizio – ha spiegato Lucia Gaudiano – è racchiuso nello stesso nome che abbiamo scelto: per è una preposizione che sintetizza proattività e disponibilità ma anche un obiettivo: competenza, esperienza e concretezza per il buon governo di Matera, la nostra città, che necessità di una guida autorevole che ne metta a valore il ruolo di Capitale (sia europea che mediterranea) attraverso il coinvolgimento attivo del proprio Capitale umano, anche con lo scopo di contribuire alla crescita di una nuova classe dirigente attraverso il coinvolgimento dei giovani e superando gli schemi tradizionali dei partiti».

Propositi sintetizzati al meglio anche nel logo dell’associazione, realizzato dal grafico materano Peppino Barberio.

«Operando quotidianamente a Matera, nella quale siamo rimasti o tornati per scelta – ha aggiunto Lucia Gaudiano – ne conosciamo i bisogni e abbiamo deciso di lavorare insieme per trasformare le idee in progetti concretizzabili grazie alla conoscenza, con tempi certi».

Di qui la scelta di lavorare ad un programma che parta dal sociale e che sia il risultato di un processo di partecipazione e confronto collettivi e che trova supporto anche nel “Manifesto x la buona politica” recentemente presentato, al quale l’associazione ha dato anche il suo contributo in termini di contenuti e di grafica.

«È per questo motivo – ha spiegato Sergio Palomba – che non riteniamo ancora prioritario il tema del candidato sindaco, che crediamo debba essere il punto di arrivo di un percorso di confronto e condivisione che si articoli innanzitutto sui temi, che possa portare in modo naturale all’individuazione della migliore figura di sintesi».

«In questo modo – ha aggiunto Lucia Gaudiano – crediamo che sia anche possibile ridare fiducia a quella porzione determinante di elettorato che non va più a votare, attraverso una scelta che sia in grado di dare autorevolezza alla rappresentanza di Matera su tutti i tavoli».

I soci fondatori di “X Matera Capitale”, oltre a Gaudiano e Palomba, sono Saverio Acito, Rosario Braia, Ciriaco Casella, Giovanni Colucci, Luca Iacovone, Sabrina Iannarella, Fabio Mazzilli, Giuseppe Petragallo, Antonella Salvatore Ambrosecchia e potranno aderirvi tutti coloro che ne condivideranno progetti, propositi e percorsi.

L’associazione nei prossimi giorni avvierà una consultazione on-line per sondare l’opinione pubblica sulle 10 priorità per Matera, che sarà divulgata attraverso i profili social Facebook e Instagram, attraverso i quali saranno comunicati anche i prossimi incontri-laboratorio nei quali approfondire i temi cruciali, raccogliere istanze, opinioni, punti di vista di cittadini, comitati e associazioni.