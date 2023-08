Poste a Policoro: uffici delle località turistiche operativi per tutto il mese. I dettagli

Poste Italiane garantirà i servizi ai cittadini anche nel mese di agosto, in virtù di una continuità operativa che riguarda tutti gli uffici postali della costa jonica.

In particolare, Policoro, la cui sede si trova in via Giustino Fortunato, è un doppio turno che effettua i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05, il sabato dalle 08:20 alle 12:35.

Nelle sole giornate del 24 e 25 agosto effettuerà il seguente orario: dalle 08:20 alle 13:35. Per tutto il periodo, inoltre, rimarranno attivi i vicini uffici di Scanzano Jonico, in via Togliatti, aperto dal lunedì al venerdì 08:20 -13:35, il sabato dalle 08:20 – 12:35.

Di Nova Siri, in via Giulio Pastore, operativo dal lunedì al venerdì 08:20 -13:35 il sabato dalle 08:20 – 12:35, del centro storico di Nova Siri che apre a giorni alterni, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45 e di Metaponto, in viale Europa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 13:45 e il sabato dalle 08:20 alle12:45.

Poste Italiane, che assicura sempre e in tutta Italia almeno un ufficio postale aperto nel raggio di 10 km, conferma la propria attenzione nei confronti dei luoghi turistici: infatti, nelle numerose località di villeggiatura della Basilicata le sedi continueranno a rispettare i consueti orari di apertura, fornendo così un servizio capillare e costante.

In più, a conferma del proprio impegno nei confronti delle piccole comunità, anche quest’anno l’Azienda garantisce il presidio nei 102 comuni lucani che hanno meno di 5mila abitanti e un solo ufficio postale.

È utile ricordare ai cittadini che in Basilicata sono disponibili 183 uffici postali.

Per il prelievo di denaro contante e numerose altre operazioni come il pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale, le ricariche telefoniche e di carte PostePay, interrogazioni su saldo e lista movimenti, sono presenti sul territorio anche 135 Atm Postamat, in funzione sette giorni su sette e 24 ore su 24.

I servizi di Poste Italiane sono disponibili anche online per l’invio di corrispondenza e pacchi, il pagamento di bollettini, la gestione del conto corrente, e molte altre attività.a

