Policoro: tutto pronto per il concerto di Noemi! I dettagli

Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano e conduttrice insieme a Ermal Meta dell’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma, si esibirà live stasera a Policoro (MT) in Piazza Dante per un concerto che si preannuncia imperdibile!

Nel corso del concerto – ad ingresso gratuito – sarà dato spazio, in una scaletta ricchissima di hit, a tutti i grandi successi della carriera di Noemi. Non potranno mancare, dunque, brani celebri come “Per tutta la vita” o “Vuoto a perdere” e le sanremesi “Glicine” e “Sono solo parole”.

Spazio, poi, naturalmente anche alle famosissime hit estive da “Makumba” al nuovo singolo “Non ho bisogno di te”.

La cantautrice ha fatto il suo ritorno sulla scena musicale con “Non ho bisogno di te” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo pubblicato lo scorso 26 aprile in radio e su tutte le piattaforme digitali; un brano che canta dell’importanza di rinnovarsi, del sapersi evolvere per diventare la migliore versione di sé stessi rimanendo sempre aperti al cambiamento.