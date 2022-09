Policoro: spiaggia e pineta di tutto il lungomare più puliti grazie a questi volontari! I dettagli dell’iniziativa

Anche Policoro partecipa all’iniziativa del WWF “Puliamo l’Italia – Ri-Party-Amo”.

L’obbiettivo del progetto è ripristinare lo stato naturale di spiagge, fiumi e fondali.

Tre le aree principali di sviluppo, tre le linee di intervento che mirano a sensibilizzare e mobilitare giovani, scuole, famiglie, aziende e intere comunità, attraverso un programma di azioni articolato:

Puliamo l’Italia: giornate di pulizie di spiagge, margini e fondali;

Ricostruiamo la natura: progetti di ricostruzione naturale;

Formiamo i giovani: attività di educazione nelle università e nelle scuole.

Il 18 Settembre, la pulizia interesserà spiaggia e pineta di tutto il lungomare policorese.

L’incontro, la registrazione e la consegna dei kit si svolgeranno presso l’Oasi WWF (dalle 8.30 in poi): le navette smisteranno i volontari nei vari punti di raccolta.

Al termine dell’evento tutti i partecipanti potranno assistere alla reintroduzione in natura di Blanco (individuo di Caretta caretta) tratto in salvo, dai sommozzatori della Guardia di Finanza, nelle acque di Taranto impigliata in una rete fantasma.

L’evento è gratuito.

