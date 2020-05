Policoro: sorpresi a consumare una dose di eroina. Intervenuti i Carabinieri

Nella mattina del 18 maggio u.s., mentre svolgevano il loro quotidiano servizio di pattugliamento nella cittadina jonica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Policoro hanno notato la presenza sospetta di due persone, un uomo ed una donna, all’interno di un immobile in costruzione.

I due giovani del posto, rispettivamente di 30 e 25 anni, sono stati sorpresi mentre erano intenti a consumare della sostanza stupefacente, nello specifico una dose di eroina.

I militari hanno deciso quindi di approfondire il controllo, scoprendo nella disponibilità del ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, anche una dose di marijuana.

La perquisizione, pertanto, è stata estesa anche alla sua abitazione con esito positivo: infatti, gli uomini dell’Arma hanno recuperato ulteriori quaranta grammi di marijuana, già suddivisa in dosi pronte per essere ceduta a richiesta, nonché piccole quantità di hashish ed eroina.

Le droghe sono state sequestrate ed il giovane arrestato in flagranza per il reato di spaccio di stupefacenti, ristretto agli arresti domiciliari in attesa dei successivi provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria materana.a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)