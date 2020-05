Meteo Matera: nuvole e calo delle temperature! Ecco le ultime previsioni

Crollo delle temperature su Matera.

Secondo gli esperti di 3bmeteo, oggi avremo in prevalenza cieli parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio.

La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 16°C.

Mercoledì 20 Maggio, invece, avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, tempo nuvoloso o molto nuvoloso nel pomeriggio, tempo coperto con pioggia debole in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 16°C.

Giovedì 21 Maggio avremo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi. Assorbimento dei fenomeni nel pomeriggio con schiarite in serata.

La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva su Matera, con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.

