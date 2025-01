Policoro: riprende l’attività dello sportello sul sovraindebitamento per dare una risposta ai cittadini e alle piccole imprese in difficoltà. I dettagli

L’Associazione Famiglia e Sussidiarietà consolida la sua presenza a Policoro.

Fa sapere l’associazione:

“Per far fronte alle richieste che pervengono dalla fascia Jonica e per dare una risposta ai cittadini e alle piccole imprese familiari in difficoltà economica, che non riescono a far fronte al pagamento delle rate dei finanziamenti, l’Associazione Famiglia e Sussidiarietà ETS ogni Sabato dalle ore 9:30 alle ore 13:00, sarà a Policoro (MT), con i propri volontari, presso la Cisl Pensionati, in Via Giustino Fortunato 10.

L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai cittadini sovraindebitati, a rischio povertà o esclusione sociale, per dare loro così la possibilità di liberarsi dai debiti e avere così una seconda chance per ripartire e inserirsi nuovamente nella vita sociale ed economica.

Secondo la Banca d’Italia in Basilicata vi è stata una espansione dei prestiti per finalità di consumo nel 2023 riconducibile prevalentemente a un ampliamento della platea dei prenditori.

Il ricorso a tale tipologia di finanziamenti è stato anche diffuso tra la clientela già indebitata, per la quale le nuove erogazioni hanno quasi compensato i rimborsi.

Analizzando la composizione dei nuovi contratti di credito al consumo stipulati nel 2023, risulta che il 57 per cento di questi è stato stipulato da soggetti che avevano in corso altri finanziamenti per consumo.

Sempre nel 2023, secondo l’Istituto di Via Nazionale, “i finanziamenti più consistenti si registravano nel comparto delle cessioni del quinto, dove oltre il 70 per cento delle nuove erogazioni eccedeva i 15.000 euro.

La rata mediana mensile dei nuovi prestiti era pari a 118 euro, un valore di circa il 20 per cento più basso rispetto a quello dei finanziamenti per consumo già in essere.

Nelle valutazioni degli intermediari la clientela lucana che ha fatto ricorso al credito al consumo nel 2023 risultava più rischiosa rispetto alla media nazionale: il 35 per cento dei nuovi contratti era stato stipulato da soggetti appartenenti alla classe caratterizzata da maggiore rischio, contro il 27 in Italia”.

Lo sportello sul sovraindebitamento di Policoro intende quindi dare una risposta ai cittadini in difficoltà economica della fascia Jonica sia utilizzando le risorse messe a disposizione dalla Regione Basilicata, ai sensi della Legge Regionale 21/2015, sia garantendo un prestito ai senso della Legge 108/96 nonché contrastare la crisi da sovraindebitamento e favorire la composizione della crisi ai sensi della ex Legge 3 del 2012, “Composizione delle crisi da sovraindebitamento”, meglio conosciuta come legge “Salva suicidi”.

Per informazioni e consulenza contattare il numero 3664487510 o inviare una e-mail a basilicatafamiglie@gmail.com”.