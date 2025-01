“Scuola. Qualità, benessere e partecipazione”, a Matera terzo tavolo di confronto pubblico. L’iniziativa

Sabato 11 Gennaio , alle ore 17:00, in via Nazionale 46, a Matera, è in programma “SCUOLA. QUALITÀ, BENESSERE E PARTECIPAZIONE”, terzo tavolo di confronto pubblico promosso dall’associazione “Progetto Comune”.

Chiarisce Marilena Antonicelli, Vice Presidente dell’associazione Progetto Comune:

“L’incontro parte dalla premessa che l’istruzione è uno dei settori più importanti per la società e un caposaldo del welfare e che la scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro nevralgico per la crescita personale e culturale dei ragazzi, di socializzazione e d’inclusione”.

Precisa Tina Santochirico del Direttivo di Progetto Comune:

Per questo “le scuole quindi rappresentano un pilastro fondamentale della comunità e, pertanto, è indispensabile che l’Amministrazione sia consapevole che esse debbano essere luoghi sicuri e accoglienti per i bambini e i ragazzi che le frequentano”.

In questa direzione – aggiungono entrambe – “ ci siamo chieste quali azioni positive intraprendere per mirare a una scuola di qualità, del benessere e della partecipazione e qui ne indichiamo alcune da offrire al dibattito”.

Un primo capitolo riguarda le strutture scolastiche, che devono essere censite e radiografate, per i pianificare la manutenzione ordinaria e straordinaria, così da evitare le emergenze, reperire per tempo le risorse finanziarie necessarie, dotarsi di un servizio dedicato agli interventi, in modo da garantire ambienti sempre più sicuri e funzionali.

Un secondo capitolo riguarda i servizi per il benessere, a cominciare da quelli essenziali come Gestione del trasporto scolastico, della mensa e dell’assistenza agli alunni con disabilità, per individuare i livelli delle prestazioni, coinvolgere i fruitori del servizio, valutare periodicamente i progressi attraverso appositi indicatori.

Altro importante servizio dovrebbe essere costituito dalla presenza di sportelli di ascolto psicologico per studenti, genitori e docenti al fine di prevenire e sostenere situazioni di disagio; si dovrebbero favorire e ampliare il rapporto con i Servizi sociali, promuovere progetti che mirino al supporto della genitorialità; attivare rapporti con l’ASM con il coinvolgimento di specifiche figure professionali per iniziative dedicate al benessere psico-fisico dei ragazzi e l’assunzione di corretti stili di vita.

Terzo capitolo concerne il rafforzamento del ruolo sociale e culturale della scuola, che non è solo un luogo di apprendimento, ma anche un centro nevralgico di socializzazione e crescita personale.

Il Comune di Matera può assumere un ruolo chiave nel sostenere e promuovere iniziative che contrastino le povertà educative e la dispersione scolastica. Collaborando con scuole, associazioni e altri attori locali, è possibile rafforzare i processi educativi e creare una rete di supporto che valorizzi la formazione dei giovani.

Infine decisivo é promuovere e favorire la Partecipazione Attiva, attraverso organi consultivi permanenti e momenti di confronto e verifica sui programmi e obiettivi.

L’incontro sarà presieduto da Marilena Antonicelli e introdotto Tina Santochirico, fondatrici dell’associazione Progetto Comune, e animato dagli interventi di Ilenia Amati pedagogista, Saverio Ciccimarra docente Liceo Classico Duni, Silvia Palumbo Docente Scuola Media N.Festa, Caterina Policaro Dirigente IC Pascoli, Mariateresa Sebastiani Docente Infanzia IC Fermi, Michele Ventrelli Dirigente ITIS Pentasuglia.

Ecco i dettagli dell’iniziativa.