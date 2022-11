Policoro: “Questo campo da gioco in condizioni indicibili, chiedo all’amministrazione di intervenire quanto prima”. La denuncia

Gianluca Marrese Capogruppo Consiliare Gruppo “FUTURO COMUNE” di Policoro denuncia:

“Nella giornata di ieri mi sono trovato a passare dal nostro stadio comunale e sono rimasto letteralmente scioccato!

Le condizioni in cui versa il campo da gioco sono indicibili, chiedo quindi all’amministrazione Bianco di intervenire quanto prima.

E non mi si dica che l’amministrazione Mascia non ha fatto niente in proposito, perché il problema è stato affrontato, è stato riconosciuto come priorità e la politica ha fatto tutto ciò che poteva ed era tenuta a fare per risolverlo.

La politica parla attraverso le delibere di indirizzo ed il finanziamento delle opere.

Atti importanti che da noi sono stati prodotti, ponendo l’agibilità della struttura sportiva (nell’uso del campo e dei servizi) una priorità per la quale abbiamo impegnato circa 200.000 €, cifra quantificata, verificata e validata da chi è tenuto ad occuparsi della gestione.

RUP, DEC, sono queste le figure tecniche poste dalla norma a garanzia dell’esecuzione a regola d’arte di procedure ed esecuzione di opere e servizi. Bisognerebbe chiedere a loro come mai, a fronte di lavori affidati ed eseguiti, non si sia arrivati alla risoluzione del problema.

Non si tratta della solita e sterile polemica, lo dimostra il fatto che, a fronte del cambio di amministrazione, la situazione del campo sportivo non è cambiata, pur essendo questo il ‘Problema dei problemi’ della campagna elettorale del Sindaco Bianco.

Sono profondamente rattristato da questa situazione inaccettabile per tutti, per i giovani atleti, per le società sportive che tanto fanno per i nostri ragazzi, e per noi tutti cittadini che ci pregiamo di essere Policoresi e non possiamo più accettare che la nostra prima squadra, che sento di ringraziare, debba elemosinare agli altri comuni la possibilità di utilizzare il loro campo per svolgere regolarmente il campionato.

Rivolgo quindi il mio accorato appello al Sindaco Bianco perché interceda con gli Uffici e trovi quanto prima una soluzione concreta in quanto il più è stato fatto.

Si tratta di investire qualche ulteriore migliaia di €uro per ripristinare il terreno il gioco posizionando un ultimo strato di materiale che consenta di utilizzare il campo per le partite di campionato oltre che trovare una soluzione tecnica alla risoluzione.

Confido in una pronta risoluzione della questione sempre e solo nell’interesse della nostra città

Formulerò a riguardo una interrogazione a risposta orale per trattare l’argomento in consiglio comunale oltre che aprire una seria e concreta discussione sulla realizzazione del nuovo Stadio Comunale nell’area alle spalle del Comune.

Ritengo di poter dare il mio contributo”.

Ecco le foto.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)