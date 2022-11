Bernalda: 40000 Euro per questa Scuola! Ecco i dettagli

Il Comune di Bernalda fa sapere:

“Nella giornata di ieri, venerdì 11, l’assessore all’edilizia scolastica, Antonio Perrone e la consigliera comunale Vita Scocuzza, hanno visitato la Scuola primaria di Metaponto Borgo per constatare direttamente alcune criticità presenti nella struttura.

L’Amministrazione nella settimana appena trascorsa si è adoperata per affidare 40.000€ per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale, per questo motivo, si interverrà celermente nel plesso di Metaponto Borgo al fine di assicurare a bambini e docenti l’ambiente giusto per svolgere le attività scolastiche“.

