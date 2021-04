Policoro: questa strada finalmente utilizzabile dai tanti che vorranno raggiungere il mare in bicicletta o a piedi! Le foto

Policoro (MT) si rifà il look.

Così il Vicesindaco Gianluca Marrese:

“Nella giornata di oggi 19 aprile hanno avuto inizio i lavori su via Lido relativamente ad asfalto e rifacimento dell’attuale pista ciclopedonale.

Nella giornata odierna si è cominciato con la rimozione dei guard rail esistenti.

Nei primi giorni di maggio si procederà con la fresatura dell’intero tratto di via Lido interessato dall’intervento.

Una corsa è certa, Policoro questa estate avrà il tratto di via Lido che va dal semaforo al mare, totalmente riqualificato.

È prevista naturalmente anche una nuova segnaletica orizzontale e verticale per generare condizioni di sicurezza e rendere, in quel tratto, via Lido fruibile dai tanti Policoresi che vorranno raggiungere il mare in bicicletta o a piedi.

È stata affidata altresì la progettazione definitiva ed esecutiva del restante tratto, sottopasso-semaforo, per il quale sono già stati stanziati € 200.000,00 per i successivi lavori.

L’amministrazione Mascia continua nel proprio lavoro, continua ad avviare cantieri, mantenendo fede agli impegni assunti con la comunità.

Basta girarla la città per rendersi conto dei tanti cantieri e delle tante opere avviate e tante ancora da avviare.

Ringrazio pubblicamente il Sindaco, l’intera amministrazione, ma in particolare chi a quest’opera si è dedicato portando a casa questo straordinario risultato per Policoro”.

Ecco le foto che mostrano gli operai a lavoro.

