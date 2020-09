Policoro: questa associazione in aiuto delle persone sovraindebitate e a rischio usura. I dettagli

Domani, 26 settembre 2020, alle ore 10:00, Angelo Festa, Presidente dell’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà”, sarà a Policoro (MT), in Via Giustino Fortunato n. 10, per ascoltare e soccorrere persone e famiglie sovraindebitate e a rischio di usura.

Ha affermato Angelo Festa:

“Vi sono almeno due strumenti, previsti dalla nostra legislazione, che permettono alle famiglie e alle imprese in difficoltà economiche di non ricorrere a prestiti illegali.

Vi è il fondo per la prevenzione previsto dalla Legge 108/96, gestito dai Consorzi Fidi e dalle Fondazioni e Associazioni Antiusura che permette di garantire, attraverso banche convenzionate, l’accesso al credito a persone non bancabili.

Per poter accedere al fondo di prevenzione è necessario che siano rispettati i seguenti criteri:

effettivo stato di bisogno del richiedente eerietà della ragione dell’indebitamento capacità di rimborso fondate prospettive di sottrarre l’indebitato all’usura

Poi vi è la legge 3/2012. Conosciuta come legge ‘salva suicidi’ che permette di ridurre i debiti ai soggetti non fallibili che si trovano in gravi difficoltà economiche, ovvero in uno stato definito di ‘sovraindebitamento’.

I soggetti non fallibili sono:

i consumatori e le loro famiglie;

i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici;

gli imprenditori agricoli;

gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;

gli eredi di un imprenditore defunto;

le start-up innovative;

gli enti pubblici”.

