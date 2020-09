A Matera apertura straordinaria per le Giornate Europee del Patrimonio! I dettagli

L’Archivio di Stato di Matera aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), il più partecipato degli eventi culturali in Europa, promosso dal 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea e sostenuto in Italia da MIBACT.

In particolare, come specifica il Direttore Anna Maria Gnocchi:

“intende proporre una ulteriore apertura della mostra Happy Birthday Shame Sabato, 26 Settembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

La mostra, frutto del lavoro di ricerca effettuato in due anni di collaborazione con l’Associazione Architecture of Shame in relazione al progetto pilastro ‘Architettura della Vergogna’ della Fondazione Matera 2019, è eccezionalmente visitabile nella giornata in cui viene festeggiato il più importante appuntamento che riunisce tutti i popoli dell’Europa nel segno della cultura.

Progetto grafico Daniele Maria Porcari”.

