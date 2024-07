Policoro premia chi è sempre in prima linea “affinché la voce delle donne non smetta mai di essere ascoltata”. I dettagli

Sabato 20 luglio nel corso del concerto del cantautore Gioacchino Fittipaldi, tenutosi in Piazza Eraclea, la casa discografica Tropicana Music Label ha inteso riconoscere un attestato di stima nei confronti dell’associazione Fidapa BPW Italy sezione di Policoro e dell’Associazione Agata Volontari contro il cancro.

Alla Presidente della Fidapa sezione di Policoro Antonella Magno il riconoscimento “affinché la voce delle donne non smetta mai di essere ascoltata”.

La Presidente della Fidapa ringraziando per l’attenzione rivolta all’associazione, si è congratulata con Filomena Romano, proprietaria dell’etichetta discografica Tropicana Music Label:

“Era doveroso da parte della nostra Associazione essere vicini a questa iniziativa in virtù dei valori che la nostra Federazione professa.

La Federazione Donne Arte Professioni e Affari nasce per promuovere e sostenere le iniziative delle donne nei vari ambiti e per valorizzarne le loro professionalità pertanto, un plauso a Filomena per aver inteso investire sul nostro territorio”.

Un plauso anche al cantautore Gioacchino Fittipaldi: i suoi testi trattano di temi di forte impegno sociale – Il boschetto alla rovescia ad esempio- afferma la Presidente Antonella Magno- mi ha molto colpito, in quanto tratta di un tema molto delicato sul quale la Fidapa ha portato avanti e porta avanti diverse iniziative, vale a dire la violenza contro le donne e la pedofilia.

Ecco le foto.