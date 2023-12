Policoro: per la sicurezza dei cittadini, al via l’estirpazione degli alberi su questa strada. I dettagli

Partiti i lavori di estirpazione degli alberi sulla strada provinciale di Via Mascagni di Policoro.

A darcene notizia è il consigliere provinciale di Forza Italia Gianluca Modarelli, fautore dei lavori, secondo il quale:

“è proprio tramite la realizzazione di opere come questa che si manifesta in modo concreto l’impegno per il territorio.

La manutenzione del verde in qualsiasi porzione di territorio antropizzato significa amare i propri luoghi, salvaguardandone tanto gli aspetti estetici quanto la sicurezza dei cittadini messi, così, al riparo dalle insidie tipiche di una vegetazione abbandonata a sé stessa.

Ed è su questa scia che proseguirà il suo lavoro di politico, che ha posto e continuerà a porre il territorio e le comunità al centro della sua agenda”.