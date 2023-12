A Pisticci tanti gli eventi pensati per celebrare il Natale e il Capodanno in modo coinvolgente e festoso. Il programma

Si accende l’atmosfera magica del Natale nelle piazze e nelle strade del Comune di Pisticci, addobbate con luminarie e alberi natalizi che faranno da sfondo a un fitto cartellone di eventi pensati per celebrare il Natale in modo coinvolgente e festoso.

– 8 dicembre, 20.30, Pisticci, centro storico – Notte Bianca di Natale, organizzata dal Comune in collaborazione con l’Associazione Centro Studi Gymnasium – Enotria Felix.

Il suggestivo centro storico di Pisticci farà da palcoscenico a una combinazione di spettacoli di musica, danza e artisti di strada.

Si esibiranno le band La Lady & il Sax, The Shades, Hop’N Swing, e per chiudere il Dj Set a cura di Caveman78.

– 8 dicembre, 21.00, Pisticci, Chiesa dell’Immacolata – Natale nel Mondo, Nell’ambito della Notte Bianca di Natale, concerto dell‘Orchestra da camera di Puglia e Basilicata, tenore e direttore Francesco Zingariello, attrice e cantante Maria Grazia Zingariello.

– 8 dicembre, 20.00, Pisticci, Rione Dirupo – Castagne e Vino a cura dell’associazione Portatori S. Rocco – Parrocchia San Pietro e Paolo.

– 8 dicembre, 19.30, Pisticci, piazza Sant’Antuono, Corso Margherita, via Cotugno – Inaugurazione della Prima edizione del concorso a premi Presepi in Paese, a cura di Pro Loco Pisticci.

– 9 dicembre, Pisticci, Piazza Umberto I/Sala Consiliare – È arrivato Babbo Natale, laboratori artistici per bambini, a cura dell’Associazione Il Bacco di Caravaggio.

– 10 dicembre, 10.00, diretta su TRM Tv, SassiLive, RadioLaser – Undicesima edizione del Premio GLOBUS, riconoscimento a chi nei è distinto per l’impegno a favore delle persone con disabilità.

– 16 dicembre, 18.00, Pisticci, Museo Galleria di via Minghetti – Inaugurazione del Presepe dell’Associazione Arte, Cultura e Tradizione.

– Dal 16 al 24 dicembre, 17.00, Marconia, piazza Elettra – Inizia Natale sotto la Torre che fino alla sera della Vigilia animerà piazza Elettra con mercatini di Natale, degustazioni di prodotti tipici in collaborazione con l’Istituto Alberghiero, musica, artisti di strada e, il 24, l‘arrivo di Babbo Natale con la consegna dei regali.

L’evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione Dolfin APS.

– 18 dicembre, 20.00, Pisticci, Auditorium Cristo Re – Una Voce per Natale, concerto del soprano Marina Tragni e Quintetto d’Archi.

– 21 dicembre, 20.00, Marconia, Chiesa San Giovanni Bosco – Lift Him Up, concerto del coro La Chorus diretto da Maristella Bianco.

– 23 dicembre, 18.00, Pisticci, partenza da via San Donato, Sfilata dei Babbo Natale in Carrozza accompagnati dal Elfi, a cura dell’Associazione Cavalieri di San Rocco. Arrivo in piazza Sant’Antuono.

– 23 dicembre, 20.30, Marconia, Auditorium Don Amedeo Forte – Settima edizione del Premio Mediterraneo – Eccellenze Lucane, a cura dell’Associazione Etnie.

– Fino al 23 dicembre, Tinchi, parrocchia Madonna del Carmine – Laboratori natalizi per bambini.

– 23, 26 e 28 dicembre, 18.30, Pisticci, Rione Terravecchia – Torna il Presepe Vivente di Enotria Felix, quest’anno arricchito da nuove scene e nuovi punti di ristoro.

– 24 dicembre, 10.00 – 13.00, Marconia, piazza Elettra – Maratona Musicale dei Babbo Natale e BabyDance.

– 24 dicembre, 16.00 – 19.00, Pisticci, piazza Umberto I – Maratona Musicale dei Babbo Natale e BabyDance.

– 29 e 30 dicembre, 21.00, Pisticci, Auditorium di Cristo Re – spettacolo teatrale ‘Terapia d’urto’ della Compagnia Associazione Tra Sipario e Realtà.

– 30 dicembre, 17.30, Pisticci, piazza Umberto I – Teatro burattini, giocoleria, spettacolo di magia con il mago Mr. Jack, a cura dell’Associazione Le Matine.

– 30 dicembre, dalle 18.00, Marconia, piazza Elettra – L’anno si chiude con Disco Paradise on Tour (a partire dalle 21.00).

Una serata all’insegna della musica per i più giovani con DiMarno DJ e le vocalist Okalè e Doralisa, e la partecipazione della rinomata Factory Casa Surace (dalle 18.00). L’evento è organizzato dal Comune di Pisticci.

– 1 gennaio, 20.00, Pisticci, Auditorium di Cristo Re – Capodanno in Musica con il concerto del Quartetto d’Archi composto da Domenico Masiello (violino), Eliana de Candia (violino), Donatella Lisena (viola), Paola de Candia ( violoncello).

– 2 gennaio, 21.00, Pisticci, Auditorium di Cristo Re – Spettacolo teatrale ‘Terapia d’urto’ della Compagnia Associazione Tra Sipario e Realtà.

– 5 gennaio, 18.30, Marconia, Villa comunale – Adorazione dei Magi, nell’ambito dell’evento Presepe Vivente di Enotria Felix.

– 5 gennaio, 19.00, Pisticci, la Chiesa Madre farà da palcoscenico al concerto della Banda di Pisticci organizzato dall’Associazione Musicale Città di Pisticci.

Per tutti coloro che desiderano partecipare e vivere appieno lo spirito del Natale, invitiamo a seguire i nostri canali social per avere tutti i dettagli sul programma degli eventi.

Un ringraziamento speciale a chi contribuisce a rendere unica questa stagione di festa.

Di seguito la locandina con i dettagli.