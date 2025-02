Policoro: patente ritirata, perquisizioni e droga. Ecco l’intervento dei Carabinieri

Continuano i servizi straordinari di controllo del territorio dei Carabinieri della Compagnia di Policoro, finalizzati alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, specie nei luoghi di aggregazione e di ritrovo dei giovani.

Nell’ambito di tali servizi svolti in orario pomeridiano/serale, a Policoro, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile fermavano un’autovettura con a bordo due soggetti del posto già noti.

Il conseguente controllo permetteva di accertare che l’autista dell’autovettura, un 53enne, risultava positivo all’uso di stupefacenti del tipo “cannabinoidi”. Per la violazione dell’art. 187 del Codice della Strada (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti), la patente veniva ritirata e l’autovettura posta in sequestro amministrativo.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, il passeggero, un 54enne, veniva trovato in possesso di 1 dose di cocaina.

Nell’approfondire il controllo, i Carabinieri estendevano la perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, rinvenendo anche una dose di hashish. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato segnalato al Prefetto di Matera per la violazione dell’art. 75 D.P.R. 309/90 (uso di sostanze stupefacenti che prevede).

L’estensione della perquisizione presso l’abitazione del conducente, invece, permetteva di rinvenire una serra indoor attiva, con i sistemi di illuminazione ed areazione, con all’interno 4 piante di cannabis in vegetazione, nonché ulteriori 4 piante già essiccate.

Il peso complessivo lordo di marijuana sequestrata è pari a 2,238 kg.

In ragione della ritenuta flagranza di reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/90 (coltivazione e detenzione per fini non esclusivamente personali di sostanza stupefacente), l’uomo veniva tratto in arrestato e, dopo le formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Matera che ha coordinato le indagini, veniva tradotto presso la Casa Circondariale della Città dei Sassi;

all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto da parte del Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Matera, l’uomo veniva sottoposto agli arresti domiciliari.

Si precisa che gli accertamenti compiuti finora sono comunque nella fase delle indagini preliminari, e necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Il risultato conseguito è frutto della continua e metodica attività di vigilanza e controllo condotta dai reparti dipendenti della Compagnia Carabinieri di Policoro, coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Matera, per prevenire e contrastare le varie forme di illegalità, anche nelle aree a bassa densità di popolazione ma comunque interessate da fenomeni diffusi come, nel caso specifico, lo spaccio e il consumo di droghe.