Policoro ospiterà il Main Round di UEFA Futsal Euro Under 19. Ecco il programma

Policoro con il suo PalaErcole è la sede del Main Round di UEFA Futsal Euro Under 19.

Il gruppo 7, che comprende gli Azzurrini, la Repubblica Ceca, l’Inghilterra e la Turchia, dà l’accesso alla fase finale del terzo Europeo di categoria che si terrà a Poreč, in Croazia, alla Žatika Arena, dal 3 al 10 settembre 2023.

Gli Azzurrini, che lo scorso anno si qualificarono vincendo il girone di Adana, in Turchia, hanno già da tempo fissato il girone di marzo come il primo grande obiettivo della stagione: come in passato, solo la prima classificata del girone passa il turno.

Il PalaErcole. Il nome di “PalaErcole”, prende spunto dall’eroe greco da cui l’odierna Policoro trae le sue origini: l’impianto, con i suoi 4.500 mq di superficie coperta, dispone di 1570 posti a sedere.

Il girone. Gli Azzurrini, che giocheranno sempre in “serale” alle 20:30, esordiranno mercoledì 22 marzo contro la Repubblica Ceca, mentre il giorno seguente è prevista la sfida all’Inghilterra.

Dopo il giorno di riposo previsto per venerdì, il girone si chiuderà sabato 25 con Italia-Turchia.

UEFA FUTSAL EURO UNDER 19 – MAIN ROUND, GRUPPO 7

IL PROGRAMMA GARE

1ª GIORNATA – 22/03/2023

Turchia – Inghilterra, ore 15

Repubblica Ceca – Italia, ore 20:30

2ª GIORNATA – 23/03/2023

Repubblica Ceca – Turchia, ore 15

Italia – Inghilterra, ore 20:30

3ª GIORNATA – 25/03/2023

Inghilterra – Repubblica Ceca, ore 15

Italia – Turchia, ore 20:30

