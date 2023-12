Policoro: nel ricordo di Enzo Gallitelli, scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale, un dono speciale per tutti questi bimbi! L’iniziativa

L’11 e il 12 Dicembre 2023 il Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli ha effettuato la consueta donazione di fine anno di materiale scolastico alle scuole dell’infanzia di Policoro.

Benedetto Gallitelli, Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli, ha consegnato circa 470 zaini/tracolla da colorare con relativi colori pastello come augurio di serene feste a tutti i bambini e alle loro famiglie.

Destinatari della donazione sono stati gli alunni delle scuole dell’infanzia di Policoro di Via Puglia, via Umbria, via Monte Rosa e via Dante.

Commenta Benedetto Gallitelli, Presidente dell’Associazione Enzo Gallitelli:

“L’entusiasmo dei bambini quando hanno ricevuto questo dono inatteso è stato contagioso, motivo per cui con molto piacere, da qualche anno a questa parte, effettuiamo questa donazione ricorrente per regalare un po’ di colore alla vita di questi meravigliosi bambini nel ricordo di Enzo.

Ringraziamo per la gentile collaborazione la prof.ssa Schettini e la prof.ssa Stigliano”.

L’Associazione di Promozione Sociale “Enzo Gallitelli: Vivere a Colori” è stata fondata il 30 Settembre 2016 con lo scopo di svolgere attività esclusivamente per fini di solidarietà sociale nel ricordo di Enzo Gallitelli, scomparso prematuramente a seguito di un incidente stradale.