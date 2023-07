Policoro: manca poco per l’ultima tappa e le finali della “3^ Coppa Antonio Statuto”. Ecco i dettagli

Basilicata Coast to Coast è lieta di comunicare che l’ultima tappa e le finali della “3^ Coppa Antonio Statuto – Trofeo Fantastico Mondo” si disputeranno, Sabato 29 Luglio e Domenica 30 Luglio, nuovamente presso il Villaggio Heraclea di Policoro, secondo il seguente calendario.

Sabato 29: Under 14/Under 16 Femminile, Under 18 Maschile

Domenica 30: Under 14/Under 16 Maschile/Senior Maschile

Le finali di ciascuna categoria saranno eventualmente anticipate dalla disputa dell’ultima tappa di qualificazione, cui potranno accedere sia le squadre che non abbiano ancora partecipato ad alcuna delle tappe precedenti, che le non qualificate dei tornei di Potenza, Metaponto e Castellaneta.

Le squadre vincenti e finaliste di ciascuna tappa accederanno, invece, alle fasi successive, la cui formula sarà resa nota una volta conosciuto il numero delle squadre partecipanti.

La categoria Senior prevede la disputa di una tappa #Basic valida per il ranking del circuito nazionale Estathè FIP Streetball Circuit.

Per una funzionale organizzazione e composizione dei calendari, le aventi diritto qui sotto elencate dovranno comunicare, via mail o via whatsapp, la loro partecipazione o meno al torneo entro le ore 13 di Venerdì 28 Luglio.

Under 18 Maschile (Sabato 29 Luglio)

Ammessi alla fase finale

1. Team Broglio (vincitori tappa Metaponto e Castellaneta)

2. Arrosto e Tiro (vincitori tappa Potenza)

3. Real Madrink (finalisti tappa Potenza), Rogerrao (finalisti tappa Castellaneta), San Antonio Strunz (finalisti tappa Metaponto)

Girone/tabellone di qualificazione alla finale:

Viva La Fiba/Oppo Morbido/Vincent 3 (partecipanti tappa Potenza – Castellaneta – Metaponto)

Under 16 Maschile (Domenica 30 Luglio)

Ammessi alla fase finale

1. Dallas a Tutti (vincitori tappa Potenza), Pattinodromo F.C. (vincitori tappa Metaponto), Oppo Morbido (vincitori tappa Castellaneta)

2. Detroit Linton (finalisti tappa Potenza), Sassiwarriors (finalisti tappa Metaponto), Rogerrao (finalisti tappa Castellaneta)

Ammessi al tabellone/girone di qualificazione alla finale:

Viva la Fiba (partecipanti tappa Potenza e Castellaneta), Le Memè/Real Madrink/Camarda Basket (partecipanti tappa Potenza), Il Latte (partecipanti tappa Metaponto)

Under 14 Maschile (Domenica 30 Luglio)

1. Viva La Fiba (vincitori tappa Potenza e Metaponto)

2. Basiloschi (vincitori tappa Castellaneta e finalisti Metaponto)

3. The Kings (finalisti tappa Potenza), Mastazzul’(finalisti tappa Castellaneta)

Ammessi al tabellone/girone di qualificazione alla finale:

Minnesode Tindermilf/The Boys Of Capital/Avigliano Magic (partecipanti tappa Potenza)

Le categorie Under 14 e Under 16 Femminile, hanno finora visto la partecipazione di atlete tutte provenienti da ASD Invicta Basket Potenza. Per eventuali squadre interessate a partecipare alle suddette categorie, la tappa di qualificazione è in programma per Sabato 29 Luglio, stesso giorno delle finali.

Nel corso dei due giorni a disposizione degli atleti, dirigenti ed accompagnatori l'utilizzo della piscina situata all'interno del Villaggio Heraclea.

