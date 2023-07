Ospedale di Matera, pensionamento anticipato della Dott.ssa Maria Gabriella Coniglio: ecco la decisone del giudice del lavoro

E’ illegittima la delibera aziendale ASM che ha disposto il pensionamento anticipato della Dott.ssa Maria Gabriella Coniglio: il giudice del lavoro ha ordinato il reintegro in servizio con una sentenza depositata nella giornata di oggi, la ASM dichiarata contumace per non essere comparsa in giudizio.

La FIMMG esprime soddisfazione per la decisione del Giudice del lavoro che conferma quanto il sindacato dei medici di famiglia ha sempre sostenuto (“le istanze di permanenza in servizio del personale dipendente devono essere accolte in via di diritto e senza subire valutazioni arbitrarie, a maggior ragione se prive di adeguata motivazione” ) esprimendo altresì l’augurio che possa presto riprendere servizio come Dirigente della Struttura complessa di Neurologia presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera oltre che come referente regionale per i malati affetti da Sclerosi multipla.a

