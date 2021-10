Policoro: Ludovico Carossia è il nuovo comandante della Guardia di Finanza! Auguri di buon lavoro

Cambio al Comando della Guardia di Finanza di Policoro e visita istituzionale, nei giorni scorsi, presso la Casa Comunale da parte:

del Colonnello Giuseppe Antonio Cardellicchio, Comandante del Comando provinciale di Matera;

del nuovo Comandante delle Fiamme Gialle della Compagnia di Policoro, Capitano Ludovico Carossia.

Per l’occasione sono mancati gli auguri di buon lavoro del Sindaco, Enrico Mascia, che ha dichiarato:

“In qualità di primo cittadino, do il caloroso benvenuto al Capitano Ludovico Carossia, neo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Policoro, formulando gli auguri di buon lavoro e di buona permanenza nella nostra Città.

Colgo l’occasione per ringraziare il Maggiore uscente, Marco Cappetta, trasferitosi a Napoli, per l’operato svolto nei suoi anni di attività in Città.

L’instancabile lavoro degli uomini e delle donne delle nostre Forze dell’Ordine sono la migliore garanzia per la sicurezza della nostra comunità: sotto la guida del Capitano Carossia, il Comando delle Fiamme Gialle di Policoro saprà confermare il proprio importante valore a garanzia della legalità e della giustizia“.

a

a

MATERANEWS.NET

(Autorizzazione Tribunale n. 473)