Policoro: inaugurata la palestra dell’Istituto Fermi! Ecco le foto

Il presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, ha inaugurato a Policoro la palestra dell’Iis Fermi, oggetto di lavori di adeguamento funzionali appaltati dall’Ente di via Ridola e realizzati grazie a fondi strutturali PON 2014-20, per un ammontare di circa 350mila euro.

La nuova struttura consentirà di ospitare anche gare di carattere nazionale.

Con Marrese c’erano anche la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Rosaria Cancelliere, la dirigente scolastica del Fermi, Giovanna Tarantino, il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, i consiglieri provinciali Concetta Sarlo e Giuseppe Maiuri, oltre ai rappresentanti locali delle forze dell’ordine.

Ha dichiarato Marrese:

“Penso di essere stato di parola perché quando inaugurammo le otto nuove aule qui al Fermi dichiarai che era prossima anche la consegna alla comunità scolastica della palestra.

Oggi celebriamo il raggiungimento di un altro importante obiettivo, grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Tecnico della Provincia, pur nella consapevolezza che c’è tanto lavoro ancora da fare nel settore dell’edilizia scolastica per raggiungere lo scopo di rendere le scuole sempre più moderne e funzionali al fine di consentire ai nostri ragazzi un percorso formativo il più completo possibile.

Naturalmente non ci fermiamo qui: al Fermi, infatti, sono in corso i lavori per la realizzazione di strutture per l’area sportiva esterna”.

Rosaria Cancelliere, dirigente scolastica provinciale, ha rimarcato “l’importanza della pratica sportiva nel percorso scolastico.

Ringrazio il presidente Marrese per l’attenzione costante che ha verso la scuola e i giovani”.

La dirigente scolastica del Fermi, Giovanna Tarantino, ha manifestato la sua “soddisfazione per il ritorno della palestra, che adesso consentirà ai nostri studenti di praticare lo sport connesso all’attività didattica all’interno del plesso.

Ringrazio il presidente Marrese e l’Ufficio Tecnico della Provincia per l’attenzione che, anche in questo caso, hanno palesato”.

Ecco le foto dell’inaugurazione.