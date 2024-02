Policoro: gas a tariffa bloccata ma arriva una fattura di oltre 1000 euro, con 2,75 euro al mc! L’intervento di Adiconsum

Ogni Sabato, dalle 10:00 alle 12:00, continua l’attività di assistenza e informazione dell’Adiconsum presso la Cisl Pensionati di Policoro in Via Giustino Fortunato n. 10 sul fronte delle bollette energetiche di luce e gas.

Ha affermato Marina Festa, Presidente Provinciale dell’Adiconsum Cisl di Matera:

“Recentemente sono numerosi i reclami di contestazione inerenti le illegittime modifiche unilaterali delle condizioni economiche dei contratti a tariffa bloccata di luce e gas.

Indicativo è il caso di un nostra associata, la signora Maria, di Valsinni che è vista recapitare da parte di una società del gas una fattura di euro 1.120,15 per 400 mc di gas.

I costi del gas riportati in fattura erano quadruplicati rispetto alle fatture precedenti”.

IL CASO – La signora Maria dopo avere ricevuto la bolletta del gas di euro 1.120,15, con un consumo di 400 mc., e dopo averla contestata telefonicamente, ricevendo solo risposte negative, si è recata presso lo sportello dell’Adiconsum di Policoro per avere consulenza e assistenza.

L’Associazione facendo un po’ di calcoli, dividendo euro 1.102,15 per i mc consumati, ha constatato che la società del gas aveva fatturato i consumi a euro 2,75 il mc.

Da qui è partita la contestazione dell’Adiconsum che ha messo in evidenza sia il costo spropositato del gas e sia la mancata informazione alla cliente degli aumenti tariffari.

Dopo l’invio del reclamo la società di vendita si è scusata con la signora Maria per non aver risolto immediatamente in fase il reclamo telefonico, facendo presente che vi è stato un disguido gestionale per cui hanno provveduto a ripristinare le condizioni economiche dell’offerta in vigore prima della data di rinnovo (01/06/2023), come contrattualmente pattuita.

Ha concluso Marina Festa:

“Questo è uno dei casi che ci troviamo ad affrontare quotidianamente ma vi sono molti altri cittadini non informati che non verificano l’esattezza della fattura e pagano dei costi non dovuti”.

Per informazione e consulenza contattare il numero 32062073984 o inviare una e-mail a matera@adiconsum.it