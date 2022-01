Policoro: informazioni utili per conoscere le opportunità formative post diploma di Terza media

“Le carenze dell’orientamento scolastico dopo la maturità della scuola secondaria di primo grado, comunemente detta scuola media, mettono in evidenza le debolezze del sistema scolastico attuale – Orientamento e Comunicazione.

Ma il problema è generato anche da un sistema scolastico che lascia dietro di sé una scia di sfiduciati, giovani che non studiano né lavorano.

La scuola moderna, infatti, appare profondamente slegata dal tessuto sociale e sembra incapace di adottare un valido intervento orientativo che sia in grado non solo di indirizzare gli studenti verso i percorsi formativi/professionalizzanti più idonei alle loro competenze, caratteristiche e inclinazioni, ma anche di informare in maniera capillare ed efficace sulle diverse soluzioni disponibili nel panorama formativo nazionale”.

E’ quanto sostiene Giuseppe Giordano, Presidente del Consiglio d’Istituto I.I.S. ‘Pitagora’ di Policoro (MT) il quale afferma che:

“per gli adolescenti del materano mi sento di tranquillizzarli: niente paura, le opzioni esistono e sono molteplici ed ecco alcune informazioni utili per conoscere le opportunità formative post diploma di Terza media.

Il nostro Istituto consente alla realtà ionio-metapontina, e non solo, di poter godere di un’istituzione per l’alta formazione all’avanguardia ed ancora più aperta verso un’offerta di assoluta qualità.

Una scuola del futuro, al servizio del territorio nel cuore dell’innovazione: fornisce una preparazione di base completa, ed una preparazione tecnico-professionale basata sull’utilizzo dei laboratori, di tecnologie informatiche e innovative, per formare persone competenti e flessibili alle richieste del territorio, ma anche preparate a proseguire gli studi.

L’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Pitagora’ si trova a Policoro (MT), offre agli studenti 6 diversi indirizzi di studio:

Meccanica, Meccatronica ed Energia settore che approfondisce tematiche di progettazione, realizzazione e gestione di apparati e sistemi meccanici, di robotica e di gestione o conversione/utilizzo dell’energia;

Elettronica ed Elettrotecnica per favorire l’acquisizione di competenze nell’ambito dello sviluppo scientifico e dell’innovazione tecnologica;

Chimica, Materiali e Biotecnologie interessante per l’area chimica e biologica;

Manutenzione e Assistenza Tecnica dove si favorisce l’acquisizione di competenze per gestire, organizzare ed effettuare installazioni e manutenzioni;

Produzioni Industriali e Artigianali – Made in Italy – che unisce la tradizione settoriale italiana all’innovazione tecnologica del settore;

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale importantissimi, dove si favorisce l’acquisizione di competenze per l’organizzazione di interventi socio-sanitari presso la persona e la comunità.

Un Istituto completo fiore all’occhiello della fascia ionica materana e dell’entroterra lucano assolutamente non concorrenziale agli altri Istituti superiori del territorio:

è anche Alternanza scuola-lavoro con 16 laboratori di indirizzo;

corso di primo soccorso e volontariato;

Istituto Game-Spot Progetto ‘iononcadonellarete’;

Certificazione Cisco;

Scuola polo per Formazione;

Corsi sportivi;

Eventi e fiere;

Teatro;

Sfilate;

Tornei di Calcetto;

Convegni;

Corsi di aggiornamento per professionisti.

Ti prepara per affrontare l’Università la quale costituisce probabilmente la scelta più diffusa per chi desidera proseguire gli studi dopo le scuole superiori, con l’obiettivo di accrescere le proprie competenze nozionistiche e/o per chi ambisce ad ambiti lavorativi dove la laurea è requisito fondamentale per lo svolgimento di determinati ruoli.

Il ‘Pitagora’ di Policoro ha principalmente l’obiettivo di formare tecnici specializzati, cioè figure professionali di livello post-secondario in grado di rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro con percorsi di Alta Specializzazione Tecnica Post Diploma e si afferma come nuova espressione di una strategia che unisce le politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali dell’intero Paese: attraverso la partecipazione a stage in azienda, infatti, i ragazzi possono sperimentare concretamente il mondo del lavoro acquisendo così una serie di abilità professionali.

In questo modo si garantisce una maggiore integrazione tra formazione e lavoro, per ridurre il disallineamento tra domanda e offerta di figure e competenze professionali.

Al termine di qualunque dei sei corsi si consegue il Diploma Statale di scuola Superiore immediatamente spendibile nell’ambito lavorativo.

Per i ragazzi oggi consigliamo di intraprendere uno dei percorsi dell’I.I.S. Pitagora di Policoro (MT), la scuola che si applica e che fa applicare, la scuola dove puoi sentirti importante davvero“.

