Policoro e Nova Siri più pulite grazie a studenti e cittadini! L’iniziativa

Nuovo appuntamento quest’anno con l’iniziativa Puliamo il Mondo, promossa dal Circolo Legambiente Policoro insieme al Comune di Policoro e l’AGESCI – gruppo scout di Policoro, uniti nella volontà di voler fare qualcosa di positivo per la città e di voler essere esempio di buone pratiche a favore del decoro urbano.

Una mattinata dedicata al volontariato ambientale, domenica 24 settembre, alle ore 10:00, con studenti e cittadini per ripulire il PARCO DELLA CICOGNA.

Gli aspiranti volontari ambientali potranno ritirare il kit (sacchetti, guanti e cappellino) per raccogliere i rifiuti direttamente sul posto.

“Per un clima di pace” è il messaggio scelto quest’anno da Legambiente che collegherà idealmente tutte le iniziative che si svolgeranno in diversi luoghi d’Italia.

A tal proposito, il Circolo Legambiente Policoro, ha collaborato anche con il Comune di Nova Siri all’iniziativa che si terrà domani, sabato, 23 settembre, presso l’Anfiteatro Totò di Nova Siri, alle ore 10.00.

Come fanno sapere gli organizzatori:

“Siamo sempre fiduciosi nel voler trasmettere una cultura di rispetto dell’ambiente e del valore che questo ha per tutti noi attraverso piccoli gesti quotidiani per contrastare il problema dell’abbandono dei rifiuti, una città pulita significa vivere nella bellezza dei propri luoghi, basta poco ma basta volerlo.

VI ASPETTIAMO per vivere insieme in condivisione un bene comune, per restituirlo alla comunità pulito e bello, con l’impegno da parte dei cittadini dai più piccoli ai più grandi di non sporcarlo più”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

