Policoro, chiesa gremita per l’ultimo saluto al giovane Mattia: “il dolore è grande, grande lo sconcerto”

La tragica scomparsa di Mattia Laviola lascia un vuoto immenso nella comunità di Policoro.

Ultimo saluto oggi pomeriggio al giovane 21enne.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa Buon Pastore.

Tantissime le persone presenti per stringersi al dolore dei familiari.

In segno di cordoglio è stato proclamato il lutto cittadino.

Sospesa ogni attività lavorativa degli uffici del Comune fino alla conclusione della cerimonia funebre.

Presenti il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, il sindaco di Tursi, Salvatore Cosma e Scanzano Jonico, Pasquale Cariello.

Ecco una parte dell’omelia di don Giuseppe Gazzaneo:

“Il dolore è grande, grande lo sconcerto eppure è proprio in questi eventi che Dio ci accoglie in un abbraccio misericordioso.

Le sue braccia sono aperte per accogliere Mattia, le sue braccia di misericordia si aprono per accogliere tutti ma in modo particolare chi più soffre e sente di più l’amarezza della vita”.a

