Policoro: assunzioni a tempo indeterminato! Ecco i requisiti

Il Comune di Policoro ha indetto Bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di N. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali, con contratto di lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno (36 ore).

Come specificato dall’amministrazione, questi i requisiti generali:

a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994.

Sono comparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

• essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia;

b) età non inferiore ad anni 18;

c) età non superiore al limite massimo previsto dalle norme vigenti per il collocamento a riposo;

d) idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni tipiche del profilo professionale da ricoprire, senza limitazioni o prescrizioni ovvero compatibilità dell’eventuale handicap posseduto con le mansioni stesse;

e) godimento dei diritti civili e politici e, per i cittadini dell’Unione Europea, anche negli Stati di appartenenza o provenienza;

f) di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego, a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, secondo la normativa vigente.

g) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio militare volontario (per i candidati cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985).

Requisiti specifici

a) essere in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso iniziale al profilo richiesto del Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) o Laurea specialistica nuovo ordinamento (LS) equiparata ai sensi del D.M. n. 509/99 o Laurea magistrale (LM) equiparata secondo l’ordinamento del DM 270/04 in: Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l’ambiente e il territorio;

b) abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma di laurea ed iscrizione all’albo;

c) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

d) conoscenza della lingua inglese.

Presentazione della domanda: modalità e termini

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Servizio Personale del Comune di Policoro (MT) ed essere presentata all’Ufficio Protocollo, direttamente o tramite raccomandata A. R.; la busta deve recare la seguente dicitura: “Bando di concorso pubblico per soli esami per l’assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di N. 2 unità nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico categoria D1 del vigente CCNL delle Funzioni Locali”; oppure inviate, indicando nell’oggetto la stessa dicitura di cui sopra, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.policoro.gov.it.

La stessa dovrà essere presentata entro il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 06 Febbraio 2020.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena esclusione dal concorso:

– la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Alla domanda dovranno essere, altresì, allegati:

• copia del titolo di studio richiesto;

• titoli e documenti che il candidato ritenga utile allegare (ad esempio eventuali titoli ai fini della riserva, della precedenza o della preferenza nella nomina ecc.).

Preselezione

Il presente concorso è per esami e si articolerà in:

– eventuale prova preselettiva;

– due prove scritte (di cui una a contenuto teorico pratico);

– prova orale.

La sede, la data e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte e la prova orale, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Policoro (www.policoro.basilicata.it ):

• mediante affissione all’albo pretorio on line;

• sull’home page;

• nell’amministrazione trasparente – sezione “Bandi di concorso”.

Per ogni altra informazione si rimanda al sito del Comune.